Geen gezichtsherkenning meer in metaverse, wel nog in echte wereld

Facebook gaat geen gezichtsherkenning meer gebruiken om automatisch mensen te taggen in foto's op het sociale netwerk. Een week na de rebranding van het moederbedrijf, lijkt ook dit een zet om het vertrouwen van de gebruikers terug te winnen. Intussen werkt Europa aan strengere regelgeving.

Facebook heeft beslist zijn technologie op basis van gezichtsherkenning aan banden te leggen. De sociaalnetwerksite gebruikte de technologie al sinds 2010 voor het ‘taggen’ van foto’s: de software kan in een ogenblik herkennen wie op een foto staat, waarna die persoon daar een melding van krijgt. Toch werden mensen vaak verkeerd geïdentificeerd, waardoor de technologie vragen opriep. Ook bij privacyactivisten was de functie omstreden. Het leidde in de VS tot rechtszaken.

De essentie De socialenetwerksite Facebook gaat het gebruik van gezichtsherkenning op zijn platform fors beperken.

De technologie ligt al langer onder vuur. Het zou discriminatie in de hand werken en roept ook privacyvragen op.

In een blogpost zei Jerome Pesenti, het hoofd Artificiële Intelligentie (AI) bij Meta - zoals het moederbedrijf van Facebook sinds vorige week heet - dat het bedrijf de scandata van ruim 1 miljard mensen gaat verwijderen. 'De gezichtsherkenningstechnologie baart veel maatschappelijke zorgen', klonk het. 'Regelgevers zijn nog volop bezig om duidelijke richtlijnen rond het gebruik uit te tekenen. Tot dan lijkt het ons aangewezen om het gebruik van de technologie te limiteren.'

Discriminatie

Meta wordt al geruime tijd bestookt met kritiek. De recentste dateert van enkele weken geleden, toen een voormalig werknemer uit de biecht klapte en Meta aanwreef dat het niet genoeg ingrijpt tegen haatdragende taal of fake news.

Lees Meer Frances Haugen, de vrouw die de klok luidt over Facebook

Pesenti noemde Meta's beslissing 'een van de grootste shifts in de geschiedenis van de gezichtsherkenningstechnologie'. Maar het bedrijf is niet het eerste om de technologie vaarwel te zeggen: de techreuzen Microsoft, IBM en Amazon gingen het voor. Sinds vorige zomer mag de Amerikaanse politie de dienst niet meer gebruiken.

Regelgevers zijn nog volop bezig om duidelijke richtlijnen rond het gebruik uit te tekenen. Tot dan lijkt het ons aangewezen om het gebruik van de technologie te limiteren. Jerome Pesenti Hoofd Articifiële Intelligentie bij Meta

Naast issues rond privacy is de voornaamste kritiek dat de technologie discriminatie in de hand werkt. Een grootschalig onderzoek door het Amerikaanse standaardeninstituut NIST bevestigde twee jaar geleden waarvoor veel experts al hadden gewaarschuwd: de herkenningstechnologie maakt veel meer fouten bij vrouwen of mensen van kleur.

Schone lei

De move kan worden gezien als een nieuwe stap in het imago-offensief van het bedrijf. De naamsverandering naar Meta van vorige week werd ook al zo geïnterpreteerd: enerzijds als bliksemafleider voor de talrijke schandaaltjes, anderzijds als een symbolische schone lei onder een nieuwe naam.

Een hernieuwd vertrouwen onder zijn gebruikers zou van pas komen als Meta de ambities die het vorige week uitte, wil waarmaken: Meta-topman Mark Zuckerberg wil dit decennium nog 1 miljard mensen warmmaken voor zijn metaverse, een virtuele ruimte waarin mensen samen aanwezig kunnen zijn. Zuckerberg beloofde dat er van bij het begin transparantie zal zijn over wat met de data gebeurt.

Facebook belooft niet om de technologie volledig af te zweren. Daar blijft het bedrijf bewust vaag over. Nathalie Smuha AI-onderzoeker aan de KU Leuven

Aangezien andere techbedrijven het ook al deden, is Meta's beslissing niet baanbrekend, zegt Nathalie Smuha, die aan de KU Leuven onderzoek doet naar de ethische en juridische implicaties van AI. 'Maar het is wel een signaal: zelfs Facebook geeft gehoor aan de publieke opinie. Dat kan wel impact hebben op het bewustzijn van zijn miljarden gebruikers.' Tegelijk wijst Smuha erop dat Facebook niet belooft de technologie volledig af te zweren. 'Daar blijft het bedrijf bewust vaag over.'