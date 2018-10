‘Geen hoger bod op Global Graphics'

Voorzitter Guido van der Schueren is formeel over zijn poging om het piepkleine Global Graphics van de Brusselse beurs te plukken. Dat zal gebeuren tegen 4,25 euro per aandeel, of niet.

Emoties loerden om de hoek op de aandeelhoudersvergadering van Global Graphics donderdag op de Brusselse luchthaven. De aanwezigen kruisten er de degens met de bedrijfstoppers van het Britse softwarebedrijf en het Amerikaanse Hybrid Software.

Guido Van der Schueren heeft een mooi huwelijk tussen Global Graphics en de holding boven het niet-genoteerde Hybrid Software in gedachten. De twee zijn klant van elkaar en verkopen elkaars producten.

Daarom heeft Van der Schueren begin deze maand een bod uitgebracht om Global Graphics van de beurs te halen. Steeds meer aandeelhouders vinden dat bod te karig, zeker nu Global Graphics kon uitpakken met sterke kwartaalcijfers.

Kritische aandeelhouders

De kandidaat-overnemer stond dan ook tegenover een vijftiental kritische kleine aandeelhouders. Veel zieltjes vielen er niet te winnen. ‘U wil ons doen geloven dat Global Graphics op instorten staat’, zei een aanwezige met de handen in de lucht, na een argumentatie dat Global Graphics eigenlijk niet eens een overnamepremie waard is.

8 procent De prijs die Van der Schueren biedt ligt bijna 8 procent hoger dan de slotkoers net voor de bekendmaking.

‘Voor zo’n kleine bedrijven worden geen hoge waarderingen betaald’, opperde financieel directeur Joachim Van Hemelen van Hybrid. Als voorbeeld gaf hij de Duitse lettertypecatalogus URW, waarvoor Global vier keer de brutowinst (ebitda) heeft betaald. De Britse maker van printerkopbesturing Meteor kostte Global ongeveer drie keer de jaarwinst, al hangen daar nog mijlpaalbetalingen aan vast.

‘Het aandeel is bovendien amper verhandelbaar op de beurs, nog een reden voor lagere waarderingen. Daarbij komt dat we zo weinig werknemers hebben dat de aan- of afwezigheid van sommigen een risico voor het hele bedrijf vormt.’ Bij het originele Global Graphics, het overgenomen Meteor en de Duitse dochter URW werken 117 mensen.

Waardering

Daarbovenop raakte men het zelfs niet eens over welke waardering het bod precies inhoudt. De cijferaars kijken naar de verhouding van de ondernemingswaarde tot de ebitda. Volgens Van Hemelen ligt de duurzame winst lager dan verwacht, omdat in 2017 900.000 euro aan kosten werd weggesneden. ‘Vooral personeelskosten’, zei CEO Gary Fry. ‘Als we willen groeien, moeten we weer investeren in mensen.’

Anderzijds is de ondernemingswaarde hoger omdat de toekomstige betalingen voor de overname van Meteor (3,2 miljoen euro) bij de schulden geteld moeten worden.

In mijn carrière heb ik wel 50 of 60 bedrijven gekocht en verkocht. Dit is een zeer goede prijs. Johan Volckaerts ex-voorzitter Global Graphics

Rekening houdend met die aanpassingen is het bod fair, vindt voormalig voorzitter Johan Volckaerts. Na ruim 20 jaar wil hij zijn resterend belang van 16 procent volledig verzilveren tegen 4,25 euro. ‘In mijn carrière heb ik wel 50 of 60 bedrijven gekocht en verkocht. Dit is een zeer goede prijs’, zei hij.

Een paar kleine aandeelhouders willen gewoon aan boord blijven, om mee te genieten van de mooie jaren die zij verwachten. Ze halen de ‘heilige graal’ PrintFlat-software aan, die lijnvorming van versleten printerkoppen tegengaat. Fry noemde de winstbijdrage van PrintFlat in 2017 verwaarloosbaar. Bovendien zijn er nog geen patenten, en kan de concurrentie lijnvorming ook op andere manieren proberen te tackelen.

Zak zout

Eind november komt het tot een stemming. Mocht Global Graphics in België gevestigd zijn, moet 95 procent van de aandelen ingebracht worden in het bod. Omdat Global een Britse procedure volgt, kan dat al zodra 75 procent van de nodige aandeelhouders voor stemt.