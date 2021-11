Gents Integra-fonds neemt grote hap uit 'Belgisch Groupon'

Het investeringsfonds Integra koopt 40 procent van de Belgische kortingenwebsite Outspot, ook wel 'het Belgische Groupon' genoemd. CEO Stefan Van Overbeke en de investeringstak van BNPP Fortis blijven aan boord. Op de agenda: een verdere Europese expansie.

Outspot, in 2008 opgericht door de broers Stefan en Thomas Van Overbeke, is gespecialiseerd in online flashdeals. Dagelijks stuurt Outspot zijn leden via mail een beperkte selectie van grote aanbiedingen voor producten, reizen en belevenissen.

In 2017 kwam BNP Paribas Fortis Private Equity aan boord om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Het bezit 20 procent van de aandelen. Tot nu toe hadden de twee broers Van Overbeke de rest evenredig in handen.

Daar komt nu verandering in: Thomas Van Overbeke, niet meer operationeel binnen het bedrijf, verlaat Outspot. Hij wordt in het kapitaal vervangen door Integra, dat 40 procent van de aandelen in handen zal hebben.

155 miljoen euro Integra beschikt over een kapitaal van 155 miljoen euro.

Integra werd begin 2019 opgericht en heeft een kapitaal van 155 miljoen euro. Het investeerde al in Citri&Co, de Europese marktleider voor citrus- en steenvruchten, en in de containerspecialist Vindevogel. Het heeft ook participaties in andere investeringsfondsen, waaronder L Catterton rond de luxereus LVMH.

Europa

Met Integra aan boord wil Outspot verder timmeren aan zijn Europese expansie. Het bedrijf is in tien Europese landen actief, maar wil in heel Europa actief worden en zijn marktleiderschap verder versterken.

Outspots groei is deels te danken aan overnames, onder meer van Promocity in ons land en Onedayfly en Dealdigger in Nederland. Er werd vorig jaar voor 23 miljoen euro gekocht via de website van het Belgische bedrijf.