Gents Itineris maakt waterfactuur van 9 miljoen New Yorkers

De Gentse scale-up Itineris heeft een megacontract beet voor de automatisering van de waterfacturatie van New York City. De deal van ‘enkele tientallen miljoenen euro’s’ loodst het bedrijf gestaag richting 100 miljoen euro omzet.

Tom Michielsen

Bijna evenveel inwoners als er Belgen zijn, 3,7 miljoen kubieke meter water per dag, miljoenen facturen per maand. De getallen die omgaan in de drinkwatervoorziening van een metropool als New York zijn astronomisch. ‘Tot nu liepen de meteropnames, de facturatie en de opvolging van de aanleg en onderhoud van leidingen allemaal via zwaar verouderde computersystemen’, vertelt Edgard Vermeersch, CEO van Itineris. ‘Wij gaan die back office nu volledig automatiseren, over de vijf boroughs (Queens, Manhattan, Brooklyn, The Bronx en Staten Island) heen. Het is een vreemd contrast: zelfs voor water hebben de Amerikanen al slimme, digitale meters, maar hun processen om die data te verwerken dateren nog uit de vorige eeuw.’

‘Het zou jammer zijn als we de doorbraak in New York niet zouden verzilveren. We zijn dus wat opties aan het bekijken om ineens een pak extra kapitaal op te halen, en daarmee op overnamepad te gaan.’ Oprichter en CEO van Itineris Edgard Vermeersch

Itineris, gespecialiseerd in de software voor water- en energiebedrijven, gaat daarbij meer doen dan het verzamelen van de data en het factureren van het verbruik. ‘We laten op al die gegevens algoritmes los, zodat veel van de problemen die vaak gepaard gaan met massafacturatie, geruisloos worden opgelost. Maar we kunnen ook lekken detecteren. Voor New York heb ik geen cijfers, maar in Vlaanderen wordt ongeveer 60 miljoen kubieke meter water verspild. Kan je daar een stuk van vermijden, dan bespaar je een pak. In het zuidelijke, zonnige staten met veel droogte bestaan vaak strenge regels voor waterconsumptie. Ons systeem laat toe om daar op te controleren.'

Kaap

De Gentse scale-up haalde het New Yorkse contract een jaar geleden al na een tender van een half jaar. ‘Maar zolang de handtekening van burgemeester De Blasio er niet onder stond, konden we niet communiceren’, zegt Vermeersch. De telg uit de familie die eigenaar is van het Latemse tophotel-restaurant L’Auberge du Pêcheur, richtte Itineris op in 2003. In 2012 werd het bedrijf uitgeroepen tot Beloftevolle Onderneming. Onder meer Smartfin, het investeringsfonds van onder meer fintechpionier Jurgen Ingels, PMV en Gimv zitten in het kapitaal, maar Vermeersch is altijd de grootste aandeelhouder gebleven.

Exacte cijfers mag de ondernemer niet geven, maar met de deal komt er, verspreid over de komende 20 maanden, voor enkele tientallen miljoen euro’s extra omzet bij. Er komen ook nog vervolginvesteringen in support en uitbreidingen. In 2018 bedroeg de omzet net geen 50 miljoen euro. ‘Samen met de rest van onze groei – 20 procent per jaar – ronden we binnen enkele jaren de kaap van 100 miljoen euro.’

Oracle

Al in 2017 werd Itineris groter in de VS dan in Europa. Sinds het in 2012 het Amerikaanse Crimson Oak overnam, regende het deals met stadsbesturen in de VS. Baltimore was de eerste, later volgden Dakota, Georgetown (Texas), Cape Fear (North Carolina) en Boston. Aan deze kant van de oceaan heeft de scale-up grote namen als Gazprom, Engie Eon, Eneco, Dunea en de Watergroep als klant, zij het meestal niet voor de hele internationale groep.

Hoe bokst Itineris op tegen de grote jongens als Oracle en SAP, dat ook software aanbiedt aan nutsbedrijven? ‘Waar zij met een veel te grote tank op rupsbanden van Brussel naar Parijs rijden, doen wij dat met een BMW: veel sneller en wendbaarder’, aldus Vermeersch. ‘En wij zijn gespecialiseerd in nutsbedrijven, dat scheelt.’

Kapitaalronde

In Europa is Itineris al enkele jaren rendabel, vorig jaar met een ebitdamarge van 20 procent. In de VS hoopt het vanaf volgend jaar break even te draaien. Daar zal de referentie van een klant als New York ongetwijfeld bij helpen. ‘We zijn al in gesprek met enkele andere steden in de VS. Opdrachten vinden is dus geen probleem meer, voldoende mensen om ze uit te voeren des te meer. We hebben momenteel 380 mensen in dienst. Daar komen nu 50 vacatures bovenop, waarvan twintig in Europa en dertig in onze kantoor in Atlanta.’