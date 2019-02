Gents online reclamebedrijf Zentrick in Amerikaanse handen

De stichters en het investeringsfonds Fortino verkopen Zentrick, dat websites helpt met videoadvertenties, aan zijn New Yorkse sectorgenoot DoubleVerify.

Zentrick helpt bedrijven softwarematig met het beheer van online videoreclame. De software van Zentrick geeft adverteerders en online uitgevers snelle feedback over de prestaties en de eventuele technische problemen van een reclamefilmpje.

Ex-Telenet-baas Duco Sickinghe zag er eind 2013 brood in en investeerde via zijn investeringsfonds Fortino 2,2 miljoen euro in de Gentse techstarter. Ruim vijf later acht hij het tijd om te cashen. Ook CEO Frederik Neus en technologiedirecteur Pieter Mees, die het bedrijf oprichtten met de eerder vertrokken Pieter Delbeke, verkopen hun belang in het bedrijf.

Schaalvergroting

DoubleVerify kocht vorige week alle aandeelhouders uit, meldt het New Yorkse bedrijf in een persbericht. Het overnamebedrag blijft confidentieel. Het vanuit New York opererende DoubleVerify begeleidt merken bij hun digitale leven op sociale media door de bezoekersstatistieken van reclamecampagnes in kaart te brengen en en adverteerders te beschermen tegen kunstmatige opgepompte trafiek via bots.