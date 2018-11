Gentse 3D-software helpt huizen en tapijten verkopen

Multinationals als IKEA en Amazon leerden ons met augmented reality meubels en decoratie virtueel in onze woonkamer te toveren. Met behulp van je smartphone zie je of een zetel, tafel of bureau in je interieur past.

Iets soortgelijks doet het Gentse Around Media voor de verkoop van woningen, interieurs en bouwmaterialen. Het drie jaar oude bedrijf lanceerde het softwareplatform Prompto, waarmee klanten een realistisch beeld krijgen van hun toekomstige woning. ‘Ze kunnen veel vroeger in het ontwerpproces hun eigen stempel drukken’, zegt Wannes Vanspranghe, medeoprichter en CEO van Around Media. Het Gentse bedrijf stelt 35 mensen tewerk.

Prompto maakt gebruik van gamingtechnologie. Het platform draait op dezelfde ‘game engine’ als het immens populaire spel Fortnite. Designers kunnen er vlot hun eigen tekenprogramma’s aan koppelen om de ruimtes in te kleden met meubels en bouwmaterialen, de lichtinval aan te passen en te spelen met kleuren.

Virtuele tour

Bouwpromotoren kunnen op het platform gebruikmaken van een configurator die casco ruimtes met enkele klikken tot leven wekt. Het eindresultaat voor de kandidaatkoper is een virtuele rondleiding in 360 graden door het huis of kantoor.

De interieurs worden opgeslagen, bewerkt en gedeeld in de cloud. De basisversie van Prompto is gratis voor designers en voor 39 euro per maand worden extra professionele tools toegevoegd. Bouwpromotoren betalen maandelijks 50 euro per unit.

Vroeger hadden bedrijven voor een brochure een fotograaf, stylist en decorbouwer nodig. Wij bundelen al die dingen. pieter lozie ceo visuals for brands

Around Media haalde voor de ontwikkeling van zijn softwareplatform 1,25 miljoen euro op. Een groep rond Wim Vernaeve, de medeoprichter van Green Park Investment Partners die eerder ook al geld pompte in scale-ups als Showpad, SweepBright, Byteflies, Hello Customer en Cloudalize, investeerde in de start-up.

Deceuninck

Around Media focust in eerste instantie op de Belgische bouwmarkt. Het kan uitpakken met referenties als de bouwbedrijven DCA en Bostoen en de pvc-profielenmaker Deceuninck. Volgend jaar volgt de opstart in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In een later stadium wil het bedrijf ook zich richten op markten buiten Europa.

Visuals for Brands, ook uit de Arteveldestad, broedt eveneens op uitbreidingsplannen. Het bedrijf van Pieter Lozie ontwikkelt met software beelden van ontwerpen, productiereeksen en collecties die nog geproduceerd moeten worden. Die zogenaamde digital twins worden gemaakt op basis van de digitale productiedata, een lappendeken van cijfers. In brochures zien ze er zo realistisch uit dat de kijker denkt dat het om foto’s van echte producten of interieurs gaat.

Onder meer de tapijtfabrikanten Balta, Lano Carpets en Beaulieu, de verfspecialist Boss Paints, Mistral Home (bedlinnen) en Masureel (behangpapier) zijn klant van Visuals for Brands.

Tijdwinst

Schermvullende weergave ©rv

‘Vroeger moesten bedrijven of hun distributeurs voor hun brochures een stylist, decorbouwer en fotograaf regelen. Wij bundelen die dingen. En nog voor hun producten van de band rollen, tonen we hen de digitale tweeling in alle mogelijke kleuren, in diverse locaties en met verschillende lichtinvallen’, zegt Lozie. Voor internationale spelers met een verspreide productie tot in pakweg China levert dat een enorme tijdwinst op.

Interieurdesigners maken voor hun ontwerpen toch ook gebruik van 3D-software? Waarom gebruiken ze die beelden dan niet voor hun reclame en brochures? Lozie: ‘Dat zijn technische en wiskundige tekeningen. Die zijn niet goed genoeg voor het visuele eindresultaat. Onze software levert sterkere beelden op op basis van dezelfde data.’

Zo geven de digitaal gecreëerde beelden van de tapijten de exacte weefstructuur weer van een vloerkleed. Bij het behangpapier kunnen de foto’s niet tippen aan de digital twin die perfect de glansgraad van het product weergeeft. Dat komt omdat de digitale vormgeving het productieproces minutieus nabootst.