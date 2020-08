Gentse bio-inkten sleutel voor menselijk weefsel uit 3D-printer

De Gentse spin-off Xpect-INX ontwikkelt ‘bio-inkten’ die 3D-printing van menselijk weefsel een stap dichterbij brengen. 'We sloten net een deal met een internationaal 3D-printbedrijf.'

Vlaanderen pioniert al langer in 3D-printtechnologie, met toepassingen in de ruimtevaart, mode en architectuur. Er is een gereputeerde Leuvense cluster, met ronkende namen als het beursgenoteerde Materialise . Maar bij gebrek aan materialen die de structuur en de functie van biologische weefsels kunnen nabootsen, bleven de mogelijkheden in de medische sector tot nog toe beperkt tot het 3D-printen van medische apparaten, zoals prothesen of implantaten.

Net op dat vlak wil Xpect-INX, een spin-off van de UGent, een kentering teweegbrengen. ‘3D-printen van cellen en weefsels is zeer uitdagend’, zegt Jasper Van Hoorick, medeoprichter en UGent-onderzoeker. ‘Ge-3D-printe cellen moeten kunnen groeien en functioneren zoals normale, menselijke cellen en interageren met bestaande cellen tot het lichaam ze volledig kan integreren.’

Maar Van Hoorick en co. slaagden erin die code te kraken. Ze patenteerden een materiaalportfolio die stoelt op meer dan een decennium kennis die is opgebouwd in de schoot van de onderzoeksgroep polymeerchemie en biomaterialen aan de UGent.

Gelatine-gebaseerd

‘Wij ontwikkelden materiaalmengsels die een sterke gelijkenis vertonen met de natuurlijke celomgeving’, zegt Van Hoorick. ‘Onze bio-inkten zijn goed voor mechanische sterkte en een gezonde groeiomgeving voor de cellen. Ze maken het ook mogelijk die cellen te verwerken via verschillende 3D-printtechnieken.’

Een groot deel van die bio-inkten is gebaseerd op gelatine, een afgeleide van biologisch weefsel. ‘Omdat het materiaal is waarop je heel gemakkelijk cellen kan laten groeien’, aldus de onderzoeker. Van Hoorick doctoreerde vorig jaar op een op gelatine gebaseerde toepassing om het hoornvlies te herstellen. ‘We modificeren de gelatine zodat die niet kan oplossen in het menselijk lichaam en voegen in een mengsel nog andere componenten toe om het printbaar te maken.’

Medische toepassingen

Van Hoorick wijst er wel op dat bioprinting nog in zijn kinderschoenen staat en pas drie à vier jaar geleden uit zijn academische carcan begon te breken. ‘Maar er is de voorbije tien jaar op het vlak van onderzoek al een lange weg afgelegd. Nu zitten we in een erg interessante fase’, zegt hij. ‘Onze inkten kunnen in de medische wereld op vele manieren gebruikt worden.’

‘Een toepassing die we op korte termijn willen realiseren is de creatie van 3D-celculturen die die van organen realistischer kunnen imiteren. Die weefsels kunnen voornamelijk worden gebruikt om medicijnen op te testen. Zo zou je op termijn ook het aantal dierproeven substantieel kunnen terugschroeven.’

‘En terwijl vandaag ingrepen als een borstreconstructie, het vervangen van een hartklep of een meniscus vaak gepaard gaan met de nodige complicaties, kan de combinatie van 3D-printen met bio-inkten een duurzamere oplossing bieden. Zo kan het beschadigde weefsel vervangen worden door nieuw, lichaamseigen weefsel. In de verre toekomst moet zelfs het printen van volledige organen, wat zeer complex is, mogelijk zijn om het tekort aan donororganen op te lossen.’

Xpect-INX werkt vandaag onder meer al samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen rond een onderzoek naar het 3D-printen van het hoornvlies op basis van cellen van menselijke donoren. En er lopen preliminaire testen met de KU Leuven rond het 3D-printen van kraakbeen.

850.000 euro, plus Spaanse deal

Voorlopig huist het zeskoppige, multidisciplinaire team binnen de muren van de UGent, in Zwijnaarde. ‘We kregen 850.000 euro van het Industrieel Onderzoeksfonds van de UGent en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om binnen twee jaar door te groeien tot een spin-off buiten de universiteitsmuren en investeerders te zoeken’, zegt Van Hoorick.

Een eerste contract is al binnen. Xpect-INX sloot onlangs een distributiedeal met het Spaanse Regemat 3D, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van bioprinters en sinds 2011 samenwerkt met onderzoekscentra van bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen in meer dan 20 landen.

‘Voor beide partijen is die deal een win-winsituatie’, zegt Van Hoorick. ‘Zij hebben de hardware en de klanten, maar niet de materialen of bio-inkten. Wij wel. We verwachten binnenkort hun eerste bestellingen.’