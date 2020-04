Gentse broers hebben alternatief beademingstoestel klaar voor productie

Twee broers uit Gent, een spoedarts in opleiding en een doctoraatsstudent robotica, hebben samen met een twintigtal ondernemers, de consultant EY, de UGent en het OLV-ziekenhuis in Aalst een alternatief beademingstoestel ontwikkeld. ‘We zijn klaar om duizend toestellen per week te maken.’

Zaterdag 21 maart. De 25-jarige Jan Herregodts, een vijfdejaarsstudent geneeskunde aan de UGent, ziet tijdens zijn stage op de spoedafdeling van het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis in Aalst de toestroom aan coronapatiënten aanzwellen. ’s Avonds op televisie zijn de horrorbeelden te zien van de Italiaanse ziekenhuizen en hun gebrek aan beademingsapparatuur. Hij praat erover met zijn broer Stijn, een doctoraatsstudent die zich specialiseert in robotchirurgie (UGent).

‘Hoe complex zou het zijn een vereenvoudigde versie van zo’n toestel te maken?', schoot bij beide broers door het hoofd. 's Maandag hadden we de onderdelen besteld voor een prototype en vanaf woensdag hebben we dag en nacht doorgewerkt om dat in elkaar te steken’, vertelt Herregodts. Nu, tien dagen later, staat de daarvoor opgerichte vzw Gear Up Medical op het punt om het prototype in serie te produceren.

De bottleneck is nog de certificering en medische attestering van het beademingstoestel. Normaal duurt zoiets een jaar. Wij proberen dat nu in enkele dagen rond te krijgen. Stijn Herregodts Ingenieur robotchirurgie UGent en initiatiefnemer Gear Up Medical

'We hebben er dag en nacht aan gewerkt', vertelt Herregodts. 'De grootste uitdaging was niet eens de techniek. Van Jan Hendrickx en Ignace Demeyer, respectievelijk een anesthesist en een urgentiearts in het ziekenhuis van Aalst, kregen we de feedback dat het toestel potentieel heeft en dat ze geïnteresseerd waren om het te gebruiken.'

Netwerk

De grote uitdaging lag in de verdere ontwikkeling van het toestel, zodat het conform de medische vereisten en op grote schaal kan geproduceerd worden. Via het consultancybedrijf EY kwamen ze in contact met IGMO, een netwerk van 180 Vlaamse bedrijfsleiders van de Vlerick Business School. Bij de ondernemers vonden ze een grote bereidheid om mee te bouwen aan het toestel. Een twintigtal bedrijven, waaronder het ingenieursbureau Submentum en Velleman, een groothandelaar in elektronische componenten, ondersteunt de ontwikkeling van het toestel.

‘In de loop van de volgende week kunnen de bedrijven met de serieproductie starten', zegt Herregodts. 'Dat zullen er in een eerste fase duizend per week zijn. De bottleneck is nog de certificering en medische attestering van het ontwerp. Normaal gezien duurt zoiets een jaar. Wij proberen dat nu op enkele dagen rond te krijgen. We hebben al diverse vragen hebben gekregen uit de ziekenhuizen.'

Geen toeters en bellen

Er is - in Vlaanderen en daarbuiten - een hele reeks initiatieven om extra beademingstoestellen te bouwen. Het belangrijkste, naast Gear Up Medical, is dat van FabLab Brussel en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ook daar lopen de ingenieurs en onderzoekers momenteel een race tegen de klok om een eenvoudig en snel te produceren beademingsapparaat te ontwikkelen. De eerste prototypes worden getest, onder andere in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Dat prototype is gebouwd door een team van 40 studenten van de opleiding industrieel ingenieur van de VUB. Ze worden ondersteund door onderzoekers en professoren van het onderzoekscentrum voor de maakindustrie Flanders Make. Voor de blaasbalg en constructie zijn toeleveranciers gevonden. De eerste 50 machines worden momenteel aan duurtesten onderworpen. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de optimalisering van onderdelen. De software en de elektronica worden door het team zelf ontwikkeld. ‘We hebben contact gehad met Fablab Brussel, en we hebben een goede verstandhouding’, zegt Jan Herregodts van Gear Up Medical. ‘In tijden van nood kan je niet spreken van concurrenten, hooguit van mensen die complementaire inspanningen leveren. Het zou ook maar al te gek zijn als je alles in handen zou leggen van één team. Er zullen niet snel beademingstoestellen te veel zijn, gezien de golf van infecties die er in het buitenland nog aankomt.’

Hoe komt het dat een Vlaams ad-hocorganisatie op tien dagen kan waar een medisch techbedrijf normaal jaren voor nodig heeft? ‘Net omdat we een spontaan ontstaan, heel gefocust en klein samenwerkingsverband zijn van onderzoekers, ingenieurs en ondernemers, kunnen we veel sneller schakelen dan een groot log bedrijf’, zegt Herregodts.

‘Bovendien maken we een vereenvoudigde versie van het toestel. Alle toeters en bellen laten we achterwege. Maar het toestel beschikt wel over alle vereiste sensoren, alarmen, connecties met het monitoringnetwerk en veiligheidssystemen.’

Bij het IGMO-netwerk is ook al 200.000 euro ingezameld ‘Dat verloopt volledig op spontane basis en via onze vzw. We hebben evenwel nog een pak extra middelen nodig. Daarvoor doen we een oproep aan iedereen die zijn steentje wil bijdragen.’