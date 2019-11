Gentse dataloodgieter valt in handen van Amerikaanse HubSpot

De Belgische start-up PieSync kiest vijf jaar na zijn oprichting voor een verkoop aan een bekend en beursgenoteerd Amerikaans softwarebedrijf. De oprichters en aandeelhouders als Fortino en PMV passeren langs de kassa. De overnameprijs blijft geheim.

'Wij waren niet op zoek naar een overnemer', zegt mede-oprichter van PieSync Ewout Meyns, maar het Amerikaanse HubSpot deed hem en de andere mede-oprichter Mattias Putman een bod dat ze niet konden weigeren. 'Het is een zeer goede deal voor de aandeelhouders en de medewerkers. HubSpot biedt de middelen en marketing om PieSync sneller uit te bouwen.'

De twee burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen gaven in 2012 hun job bij de consultinggroep CapGemini op om een synchronisatieplatform voor klantengegevens te bouwen. Almaar meer bedrijven gebruiken toepassingen in de cloud voor klantenbeheer, marketing en boekhouding. Die oplossingen gebruiken vaak dezelfde data, maar toch slagen ze er niet in met elkaar te communiceren.

60% Omzet Het Gentse PieSync haalt 60 procent van zijn omzet in de VS.

PieSync lost dat synchronisatieprobleem sinds 2014 op met een 'plug&play'-platform dat van de gebruikers geen technische kennis vereist. Het platform synchroniseert 200 mail-, marketing- en boekhoudprogramma's als Google Contacts, Outlook en iCloud, Salesforce, Pipedrive, Mailchimp, Active Campaign en Microsoft Dynamics.

PieSync detecteert automatisch mogelijke conflicten in contactgegevens en doet de verkoop, marketing en de klantendienst efficiënter werken.

Beste integratieplatform

De meer dan 3.000 klanten in 50 landen geven aan dat de twee Gentenaars een gat in de markt hebben gevonden. Het gaat om kmo's die, in tegenstelling tot grote bedrijven, niet de budgetten hebben om zelf oplossingen te ontwikkelen om de verschillende toepassingen met elkaar te laten communiceren.

G2 Crowd, volgens PieSync-topman Meyns de Tripadvisor van de softwareprogramma's, zet PieSync helemaal bovenaan de ranking van integratieplatformen. Vóór de oplossingen van de reuzen Salesforce (MuleSoft), IBM en Amazon. 'De hoogste score komt er op basis van de feedback van 2.000 klanten. Die eerste plaats heeft indruk gemaakt op HubSpot', zegt Meyns.

En dus begonnen de twee bedrijven in juli een vrijage. PieSync was toen een kantoor aan het opzetten in New York, om zijn belangrijkste markt - goed voor 60 procent van de omzet - nog beter te bedienen. Bij de gemiddelde Vlaamse kmo zijn cloudtoepassingen nog niet zo doorgedrongen als aan de overkant van de oceaan.

Om de groei in de VS te versnellen waren de aandeelhouders bereid om geld bij te pompen. Maar de kapitaalronde werd afgeblazen toen HubSpot op het toneel verscheen. En aandeelhouders als de investeringsmaatschappij Fortino (Duco Sickinghe), het onderzoekscentrum iMinds (ondertussen opgegaan in Imec), business angels Luc Burgelman - die voorzitter is van PieSyncs raad van bestuur - en Dirk Vermunicht en het Vlaams gewest (PMV en AAA-fonds) passeren nu langs de kassa.

Hoeveel ze opstrijken is niet bekend, de overnameprijs blijft geheim. De voorbije jaren kreeg PieSync meer dan 5 miljoen euro toegestopt van de investeerders.

Half miljard

De gesprekken tussen HubSpot en PieSync leidden snel tot een akkoord. Deels omdat de twee elkaar al jaren kennen. Meyns: 'HubSpot is een van de toepassingen die PieSync synchroniseert en het is één van onze belangrijkste partners qua klanten en omzet. In het kader van dat partnerschap hebben onze medewerkers contact met meer dan 50 werknemers van HubSpot.'

Vijf jaar geleden trok HubSpot naar de beurs. De beurskoers ging al van 29 naar 155 dollar.

HubSpot ontwikkelt software die marketing, sales en klantinzichten bundelt in één toepassing. Het boekt daarmee een omzet van een half miljard dollar en een winstmarge (ebit) van 9,4 procent. Vijf jaar geleden trok HubSpot naar de beurs. Met succes, de koers ging van 29 tot 155 dollar, de beurswaarde van 1,6 naar 6,6 miljard dollar.

Net als PieSync richt HubSpot zich op kmo's en start-ups. Accelerator Start it @KBC ging onlangs met de Amerikanen in zee, waardoor Belgische start-ups tot 90 procent korting krijgen op de software van HubSpot.

Het Gentse hoofdkwartier van PieSync wordt een volwaardige vestiging van het Amerikaanse bedrijf, naast zijn andere Europese filialen in Parijs, Berlijn en Dublin. De oprichters Meyns en Putman en hun medewerkers blijven allemaal aan boord.