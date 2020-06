Gentse fintech'er Silverfin tankt 30 miljoen dollar

Met een kantoor in New York en een nieuwe aandeelhouder grijpt het softwarebedrijf Silverfin het momentum in de digitale transformatie van financieel management en boekhouding.

Silverfin automatiseert sinds 2013 het werk van accountants, consultants en boekhouders, onafhankelijk van het boekhoudpakket dat ze gebruiken. De software beperkt de tijd die de number crunchers in rapportering steken. De gegevens van klanten worden automatisch ingevoerd, up-to-date gehouden en geanalyseerd. Zo kunnen de financiële experts dankzij accuratere en betere data meer tijd in hun adviezen steken.

Dat ‘s werelds tien grootste accountingfirma’s klant zijn, bewijst dat de oprichters Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele in hun opzet zijn geslaagd. Topreferenties zijn de Big Four-consultants (Deloitte, PwC, EY en KPMG) en het advieskantoor BDO. Silverfin telt na zeven jaar 650 klanten in elf landen in Europa en Noord-Amerika, goed voor een omzet van 15 miljoen euro. Die klanten gebruiken de Gentse software voor de boekhouding en het financieel beheer van duizenden bedrijven. ‘Voor hen is Silverfin het centrale zenuwstelsel in de financiële besluitvorming’, zegt Van Der Gucht.

De afgelopen maanden hebben aangetoond hoe belangrijke digitale transformatie is, ook in de wereld van financieel management en boekhouding. Joris Van Der Gucht Mede-oprichter van Silverfin

De coronacrisis zet de meerwaarden van Silverfin extra in de verf. Dankzij het cloudplatform roepen de financiële specialisten de jongste data en analyses van een bedrijf eender waar op, ook thuis. ‘De voorbije maanden hebben aangetoond hoe belangrijke digitale transformatie is, ook in de wereld van financieel management en boekhouding’, zegt Van Der Gucht. Bovendien gebruiken de accountants en consultants, meer dan in economisch betere tijden, de software voor risicomonitoring, benchmarking en het simuleren van verschillende scenario’s. De Covid-stresstest die Silverfin ontwikkelde werd door 550 kantoren gebruikt - voor hoeveel bedrijven is niet duidelijk.

Hg stapt in, Showpad stapt uit

Om het momentum van de digitale transformatie te grijpen halen Van Der Gucht en Vandecasteele - de techneut van de twee - met Hg een nieuwe aandeelhouder aan boord. De Britse private-equityspeler heeft flink wat expertise in de sector van belasting- en boekhoudsoftware. Silverfin is daarin al de veertiende investering van Hg, dat op een totaal beheerd vermogen van 11 miljard euro al bijna 2 miljard in die sector investeerde. Hg, dat investeert in software en diensten in noordelijk Europa, participeerde de voorbije 25 jaar in meer dan 100 bedrijven. Eind 2018 investeerde het nog in de Gentse websitebeheerder Combell, maar ook in het de Londense ontwikkelaar van managementsoftware Access.

Silverfin is de volgende in de rij met een kapitaalronde van 30 miljoen dollar (26 miljoen euro), die wordt gevolgd door de bestaande aandeelhouders: de Silicon Valley-investeerder Index Ventures (Facebook, Skype, Deliveroo) en SmartFin Capital, het fonds rond fintechpionier Jurgen Ingels. Oprichters Van Der Gucht en Vandecasteele behouden na de operatie de controle van hun bedrijf.

Details over de waardering geeft Van Der Gucht. Na Collibra en Combell de volgende unicorn worden, is niet aan de orde. ‘Dat duurt nog enkele jaren. Eerst geven we Showpad de kans’, lacht Van Der Gucht. De oprichters van die appbouwer, Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere, gaven Silverfin samen met Jurgen Ingels vier jaar geleden de eerste financiële duw in de rug. Bij deze kapitaalronde stappen ze uit. Bouten: ‘We kregen van Hg voor onze aandelen 'an offer we couldn’t refuse'. We hebben al in 15 bedrijven geïnvesteerd. Naast zaaien is het belangrijk af en toe eens te oogsten. Het is wel een speciale exit, want Silverfin was onze eerste angel investment.’

Naast kantoren in Gent, Amsterdam, Londen en Kopenhagen breidt Silverfin binnenkort uit naar New York.

Ook voor Silverfin komt het er nu op aan te oogsten - naast de verdere ontwikkeling van de software. Het bedrijf heeft in verschillende Europese landen, de VS en Canada de Big Four en grote accountants binnengehaald. Maar omdat die spelers lokaal beslissen over welke technologie ze gebruiken, moet het Gentse bedrijf versnellen. In Gent, Amsterdam, Londen en Kopenhagen, waar Silverfin kantoren heeft, wordt het personeelsbestand van 130 medewerkers zo snel mogelijk uitgebreid met 80 extra krachten. Binnenkort wordt mogelijk New York aan dat lijstje toegevoegd.