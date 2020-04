Gentse foodtechondernemers halen 16 miljoen op voor coronaproof thuisleversoftware

Deliverect surft op golf van maaltijdlevering

De technologie van Xu en Hollez mikt niet enkel op de reguliere horeca. De voorbije jaren schoten de zogenaamde virtuele keukens of 'dark kitchens' als paddenstoelen uit de grond. Dat zijn professionele keukens zonder eetzaal, die maaltijden maken die enkel online verkocht worden en aan huis geleverd worden, opnieuw via Deliveroo, Uber Eats of een ander last mile deliverybedrijf. In de apps van die leverbedrijven zijn ze te vinden onder een apart merk per type gerecht. ‘In Gent heb je bijvoorbeeld Casper’, geeft Xu als voorbeeld. ‘Dat is een virtuele keuken met merken als Gloria (diverse soorten lasagnes) of Bertas (grootmoeders keuken zoals stoverij of vol-au-vent). De gerechten worden door elkaar gemaakt in dezelfde keuken.’

Xu verwacht een wereldwijd toenemende vraag, omdat maaltijdbezorging een cruciale groeimotor van stadsrestaurants wordt. 'Voor sommige 'fast casual' restaurants zijn leveringen aan huis al goed voor 20 tot 30 procent van de omzet', zegt hij. 'De digitale revolutie van de reisbureaus, met websites als Booking.com, is nu aan de gang in de horeca.'

Ook supermarkten en zelfs voedingsproducenten werken volop aan formules om hun producten rechtstreeks tot bij de consument te brengen. Carrefour levert bijvoorbeeld kant-en-klare sushischotels aan huis.

Deliverect sloot zelf enkele maanden geleden een groot contract af met de multinational Unilever, voor de stroomlijning van de direct-to-consumerlevering van Magnum- en Ben&Jerry’s-ijs in honderden steden in drie continenten. Daarvoor ging Uniliver op zoek naar lokale spelers (restaurants, krantenwinkels) die een diepvriezer wilden plaatsen om de Ben&Jerry's-potjes te stockeren, van waaruit Deliveroo of anderen het rechtstreeks aan huis kunnen leveren. Er zijn ook al experimenten met de instant aan huis levering van gekoeld bier.