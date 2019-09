Gentse groeier Teamleader heeft eerste overname beet

Door zijn Belgische sectorgenoot Yadera aan boord te halen hoopt de Gentse specialist in software voor kmo’s Teamleader klanten langer aan zich te binden. CEO Jeroen De Wit sluit bijkomende overnamedeals niet uit.

Teamleader, een van de uithangborden van de Gentse start-upscene, broedde al een tijdje op overnames. Met dat doel voor ogen haalde de groep, die software ontwikkelt waarmee bedrijven makkelijker hun klantenbestanden en boekhouding kunnen beheren, vorig jaar nog 18,5 miljoen euro op bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het investeringsfonds Keen Venture Partners.

Iets meer dan een jaar later kan Teamleader dat geld deels aan het werk zetten met de overname van Yadera, dat software ontwikkelt voor marketingagentschappen, IT-bedrijven en digitale bureaus. Een logische keuze, zegt CEO Jeroen De Wit. ‘De software die we vandaag met Teamleader ontwikkelen, is vooral gericht op kleinere kmo’s die hooguit een twintigtal werknemers tellen. Maar als die bedrijven groter worden, ontgroeien ze soms ook onze producten, omdat ze nood hebben aan functionaliteiten die wij niet kunnen bieden. Door Yadera over te nemen kunnen we de relatie met onze klanten behouden, omdat het vandaag al ondernemingen bedient die meer dan twintig of dertig werknemers hebben.’

Knowhow

Met Yadera haalt Teamleader behoorlijk wat knowhow in huis. De groep werd vijf jaar geleden opgericht door de tech-entrepreneurs Ben Vloemans en Sammy Colson, die in de jaren daarvoor ervaring hadden opgedaan bij de specialist in klantenbeheersystemen Selligent en de digitalemarketingspecialist Emakina.

Nieuwe overnames zijn niet uitgesloten op termijn. Ook aannemers en bouwbedrijven zijn segmenten waar we actiever in willen worden. Jeroen de Wit CEO Teamleader

Hoeveel Teamleader op tafel legt voor Yadera wordt niet bekendgemaakt, maar De Wit wil wel kwijt dat de deal wordt betaald in cash en aandelen. Dat betekent dus ook dat Vloemans en Colson in het kapitaal van Teamleader stappen.