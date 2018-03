Gentse scanners voor chocomousse en rottende appels

Het Gentse XRE, gespecialiseerd in CT-scanners voor materiaalonderzoek, is verkocht aan een Tsjechisch-Frans bedrijf.

‘Chocomousse’, zegt oprichter Denis Van Loo als we hem vragen naar een toepassing van de technologie van XRE. Het bedrijf werkte mee aan een project met de landbouwonderzoeksinstelling ILVO. ‘We hebben met onze scanners haarfijne beelden gemaakt van hoe chocomousse met verschillende recepten tot stand komt, om de textuur beter te begrijpen en het productieproces te optimaliseren.’

Terwijl ziekenhuizen met CT-scanners in het lichaam van patiënten beelden maken en luchthavenscanners uw bagage inspecteren, kijken de toestellen van XRE binnen in materialen en objecten, zelfs als die maar een zandkorrel groot zijn.

Het Gentse techbedrijf, goed voor een tiental werknemers, heeft al bijna twintig systemen bij klanten geïnstalleerd en is aan een opmars bezig. Dat bleef niet onopgemerkt. Het kwam onlangs op de radar van het Tsjechisch-Frans bedrijf Tescan Orsay holding. Details van de overname worden niet vrijgegeven.

Duizendste van een millimeter

De CT-scanners van XRE maken 3D-beelden van materialen in hoge resolutie. ‘Voor medisch onderzoek spreken we over een beeldpunt per millimeter. Wij doen het met een duizendste van een millimeter. En eigenlijk werken we vaak in 4D, met tijd als vierde dimensie. We doen dan continue metingen om de evolutie van een materiaal in de tijd te bestuderen. Daarin onderscheiden we ons van de concurrentie.'

Schermvullende weergave Een CT-scanner van XRE. ©XRE

De 4D-beelden zijn van belang om in labo’s processen tot in het kleinste detail te begrijpen. Wat gebeurt er precies in een appel als hij aan het rotten is? Het antwoord op de vraag is eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe bewaarmethodes.

Bierschuim en batterijen

Dergelijke CT-technologie heeft zijn weg gevonden voor tal van studies en onderzoeksprojecten. Hoe zakt bierschuim in elkaar? Komen er scheurtjes in fietsvorken met lichtgewichtmaterialen als die zwaar belast worden? Zijn 3D-geprinte objecten even sterk als conventionele producten? En waar loopt het precies mis als er foutjes insluipen? Wat gebeurt er precies in lithiumionbatterijen? Wat leidt tot een eventuele explosie van een batterij en hoe kan de performantie ervan verbeterd worden?

‘Op termijn kan eigenlijk elk bedrijf dat onderzoek doet onze toestellen gebruiken. Alleen is de vraag wanneer de toegevoegde waard groot genoeg is om er in te investeren’, zegt mede-oprichter Jelle Vlassenbroeck. De kostprijs van een toestel kan oplopen tot 1 miljoen euro. Die hoge prijs weerhield het natuurhistorisch museum in Brussel er niet van zo’n scanner aan te schaffen. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt om zeldzame insecten en fossielen te onderzoeken zonder die kapot te moeten maken.

'Groeipijnen vermijden'

De markt voor de XRE-toestellen groeit. ‘We hadden een plan om onze technologie ook buiten Europa op de kaart te zetten’, zegt Vlassenbroeck. Maar toen kwam Tescan Orsay op de deur kloppen. Dat is een toonaangevende speler in de wereld van microscopie, die goed is voor 2.500 geïnstalleerde systemen en meer dan 500 werknemers. Met XRE breidt het bedrijf zijn gamma aan producten verder uit.