Gentse software regelt energiefactuur van miljoenen Britten

De Gentse scale-up Itineris heeft in het VK zijn grootste contract ooit afgesloten. '100 miljoen euro omzet is onze volgende mijlpaal.'

Itineris ontwikkelt software voor nutsbedrijven om alle achterliggende processen tussen de meteropname en de betaling van de water- of energiefactuur te automatiseren. In die markt moet Itineris opboksen tegen kleppers als SAP en Oracle, maar in almaar meer wedstrijden komt het als winnaar uit de bus.

'We hebben lang aan de weg getimmerd. Het was moeilijk om door te breken, maar we hebben een stevige reputatie opgebouwd', zegt topman Edgard Vermeersch, die het bedrijf 15 jaar geleden oprichtte.

Het haalde recent een recordcontract binnen in het VK. Een naam mag hij niet geven, maar het betreft een van de grootste gas- ene stroomleveranciers met 'enkele miljoenen' klanten. Itineris krijgt bij zulke deals typisch een aanzienlijke betaling voor de installatie van het softwareysteem - dat al snel één à twee jaar in beslag neemt - aangevuld met jaarlijkse vergoedingen voor het gebruik ervan.

New York

Vermeersch greep destijds de kansen die er kwamen door de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt. Wattplus, dat later opging in Essent, was de eerste klant gevolgd door Eneco en Engie in Nederland. Met De Watergroep als klant brak het door in de waterindustrie, en in 2012 zette het voet aan grond in de VS. Dat gebeurde via de overname van de lokale speler Crimson Oak, wat de ideale opstap bleek om de technologie van Itineris in de VS aan de man te brengen.

De stad Baltimore ging als eerste overstag om het waterbeheer en de waterfactuur van zijn inwoners door Itineris te laten automatiseren. Later volgden Boston en New York City.

35% Omzetgroei Itineris rekent dit jaar op 35 procent omzetgroei tot 60 miljoen euro.

Zo stoomt het bedrijf als een pletwals door de sector. De CEO rekent dit jaar op 35 procent omzetgroei tot 60 miljoen euro. 'Ons orderboekje is gevuld tot eind volgend jaar', klinkt het. 'Het komt er nu op aan die projecten op te leveren.'

War for talent

Daarom is het bedrijf op zoek naar 60 extra werknemers. Denk aan projectleiders en bigdataspecialisten om bijvoorbeeld waterlekken op te sporen op basis van de facturen. 'Personeel vinden, daar lig ik het meest van wakker. De war for talent is enorm. Hier in België, maar nog meer in de VS', zegt Vermeersch. 'We kunnen de komende jaren blijven groeien, maar 30 procent per jaar is het maximum omdat het tijd kost om de juiste mensen te vinden en op te leiden.'