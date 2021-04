Gentse specialist in autonoom spoorvervoer in proefproject met Nederlands spoor

OTIV, gespecialiseerd in autonome spoorvoertuigen, haalt 800.000 euro op. De Gentse start-up sleepte ook een samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen (NS) in de wacht.

OTIV wil de veiligheid en de efficiëntie van spoorvervoer in complexe stedelijke en industriële omgevingen verhogen. Het gaat het over eender welk spoorvoertuig, zowel trams als treinen. 'Een autonome wagen zal het mobiliteitsprobleem niet oplossen, die komt nog altijd in files terecht', zegt Niels Van Damme, die het bedrijf samen met Sam De Smet oprichtte.

Spoorvervoer in complexe omgevingen is niet zonder risico. OTIV verwijst naar Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat per gereden kilometer een tram twaalf keer meer risico loopt bij een ernstig ongeluk betrokken te raken dan een auto. Voor ongevallen met dodelijke afloop zijn de cijfers nog slechter.

Schermvullende weergave De stichters van OTIV, Niels Van Damme (l.) en Sam De Smet ©OTIV

Met de NS wordt de slimme detectie van obstakels getest op een rangeerterrein in Amersfoort. Daar worden sensoren en artificiële intelligentie (AI) bij gebruikt. Bij de tests wordt gebruikgemaakt van een 'sensor suite' van OTIV, die werkt met camera’s, radar en lidar (dat zowel de snelheid als de afstand van een object meet). Het project begon in januari en loopt tot midden april. 'De NS zet sterk in op innovatie voor automatische treinbesturing', zegt Sam De Smet.

OTIV werkt ondertussen ook aan een volledig autonome oplossing voor spoorvoertuigen. Het bedrijf biedt ook 'smart city'-applicaties aan, gaande van het detecteren van illegaal afval tot het in realtime opvolgen van spoorvoertuigen en netwerkmonitoring.

Investeerders

De nieuwe investeerders zijn Pitchdrive Fund en een consortium van businessangels, waar onder anderen Lorenz Bogaert (Netlog, Realo) in zit. De bestaande aandeelhouder imec.istart herinvesteert. Er zijn ook subsidies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) en van het EU EIT Urban Mobility programma.

Het geld dient om de ontwikkeling en de industrialisering te versnellen, maar ook voor de commercialisering via proefprojecten. OTIV telt nu zo'n zeven medewerkers en werft aan. Naast de tests met de NS zitten nog projecten in de pijplijn voor later dit jaar en voor volgend jaar.

Concurrentie

Grote constructeurs van spoormaterieel zoals Alstom en Siemens mikken voor autonoom rijden op de grote treintrajecten tussen steden, legt De Smet uit. OTIV focust op de problematiek van autonoom rijden in complexe omgevingen. Dit of volgend jaar komen op industriële terreinen tests met autonoom spoorvervoer. Op zulke tests in stadscentra is het wellicht nog een vijftal jaar wachten.