Gentse start-up maakt zoekrobot voor juiste m/v

Werknemers gelukkig houden wordt steeds belangrijker op een verkrappende arbeidsmarkt. Intuo speelt daarop in met software die werknemers koppelt aan openstaande functies in hun bedrijf.

Het Gentse bedrijf ontwikkelde eerder al een hr-platform dat bedrijven kunnen gebruiken om werknemers permanent te coachen en motiveren.

‘Dankzij die clouddienst hebben we de voorbije twee jaar heel wat data en inzichten kunnen verzamelen die ons toelaten een stap verder te gaan’, zegt CEO Tim Clauwaert. ‘Als werknemers aangeven dat ze in een bepaalde functie onvoldoende uitdaging vinden, gaat de software op zoek naar een openstaande functie in het bedrijf die meer aansluit bij hun verwachtingen. Daarbij kan het systeem ook extra opleidingen aanbevelen.’

Intuo wil de module aanbieden aan zijn bestaande klanten in een soort flexibel model (deels gratis, betalen voor extra functionaliteit). Het speelt ermee in op de toenemende behoefte van bedrijven om hun personeelsverloop te minimaliseren op een arbeidsmarkt waar de vraag naar heel wat profielen groter is dan het aanbod.

‘Het betekent dat we actiever worden in een marktsegment van grotere bedrijven, vanaf pakweg 200 werknemers’, zegt Clauwaert. ‘Hoe groter het bedrijf, hoe minder de hr-afdeling nog zicht heeft op de situatie van individuele werknemers en op de mogelijke koppeling aan openstaande functies.’

Britse markt

Intuo wil in één beweging ook verder focussen op expansie in Groot-Brittannië. ‘Dat is een interessante markt voor ons omdat veel potentiële klanten geconcentreerd zitten in Londen, en omdat de kosten om personeel te vervangen er groter zijn dan bij ons.’

De Gentenaars sloten een samenwerkingsakkoord af met het Britse hr-dienstenbedrijf Dragonfish om zijn oplossing in het VK aan de man te brengen. Dragonfish is een consultant die gespecialiseerd is in het managen van bedrijfsculturen.

Om de expansieplannen te helpen financieren haalde Intuo een half miljoen euro op, waarvan de helft wordt ingebracht door de oprichters (Philip De Smedt, Tim Clauwaert en Gilles Mattelin) en de andere helft door bestaande aandeelhouders en Telenet.