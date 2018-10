Gentse websiteversneller in Amerikaanse handen

Het Belgische technologiebedrijf CoScale wordt overgenomen door zijn Amerikaanse concurrent New Relic. Het bedrijf is verlieslatend en zocht geld om te overleven.

Het Amerikaanse technologiebedrijf New Relic neemt de Gentse start-up CoScale over. New Relic is een bedrijf dat software maakt waarmee de data van apps kunnen worden geanalyseerd.

Het overnamebedrag is onbekend. Volgens het databedrijf PitchBook werd het bedrijf onlangs nog gewaardeerd op 7,9 miljoen dollar.

CoScale is een spin-off van de Universiteit Gent en werd in 2013 opgericht door Stijn Polfliet en Frederick Ryckbosch, die beiden ingenieur zijn. Tijdens hun doctoraat ontwikkelden ze software die ervoor zorgt dat websites sneller laden.

Snelle websites

Volgens het duo zijn snelle webpagina's belangrijk. Trage websites jagen hun bezoekers weg. Het kan pakweg webwinkels omzet kosten terwijl nieuwssites advertenties dreigen mis te lopen als hun site te traag laadt en bezoekers afhaken. 'Bij CoScale dromen we van een wereld waar het laden van een webpagina nooit een bron van ergernis is', zeiden de oprichters vorig jaar in De Tijd. Klanten van CoScale zijn telecomprovider Telenet, immosite Immoweb en gokbedrijf Napoleon Games.

Een jaar geleden belandde CoScale al in de etalage. Toen al was duidelijk dat er iets moest gebeuren, want het bedrijg had geld nodig. In een jaarverslag lieten de bestuurders optekenen dat er sprake was van 'een onzekerheid van materiaal belang met betrekking tot het voortbestaan van de onderneming'.

Nog steeds is het bedrijf verlieslatend. In 2017 was er 1,5 miljoen euro bedrijfsverlies. De omzet is niet bekend. Het bedrijf slaagde er niet in om het verlies te verkleinen. In 2015 bedroeg het verlies nog 1,3 miljoen euro.