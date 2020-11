Geodynamics in zee met investeringsfonds IK

Stijn Stragier (West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar in 2019, links) en Peter Vermeesch bezaten tot nu toe nog bijna 50 procent van de aandelen.

Het Scandinavische investeringsfonds IK lost zijn Belgische sectorgenoot Sofindev af als hoofdaandeelhouder van het Kortrijkse softwarebedrijf Geodynamics. Het prijskaartje van de deal is niet bekend.

Begin september raakte bekend dat Sofindev na 4,5 jaar een koper zocht voor zijn belang van 50,1 procent in het Kortrijkse softwarebfedrijf. De rest van de aandelen zat in de handen van de oprichters Stijn Stragier en Peter Vermeesch, allebei nog managing partners van het bedrijf.

Na een proces met meerdere gegadigden viel de keuze van de verkopers uiteindelijk op IK. Het investeringsfonds zal een meerderheidsbelang verwerven van Sofindev en van het management onder leiding van Stragier en Vermeesch. Dat zal herinvesteren in de nieuwe constructie met IK en een 'substantieel' minderheidsbelang behouden in de nieuwe constructie rond het bedrijf.

IK had sinds de verkoop van het hygiënebedrijf CID Lines in het voorjaar geen Belgische participatie meer in zijn portefeuille.

Locatiesoftware

Het Kortrijkse bedrijf GeoDynamics is een ontwikkelaar van software om op afstand de locatie te bepalen van voertuigen of mensen, track- & tracesoftware in het vakjargon. GeoDynamics heeft al meer dan 40.000 bedrijfsvoertuigen uitgerust met zijn software. Van 100.000 mobiele medewerkers worden de lonen berekend op basis van gegevens die de GeoDynamics-hardware en -software genereren en registreren.

40.000 Uitgeruste voertuigen GeoDynamics heeft al meer dan 40.000 bedrijfsvoertuigen uitgerust met zijn software.

Bij de ruim 2.700 klanten van het bedrijf zitten zowel kleine kmo’s als internationale groepen met een uitgebreid wagenpark, onder meer het bouwbedrijf BAM, de technische dienstverlener Imtech, Willy Naessens en meerdere brandweerkorpsen.

Sinds de instap in GeoDynamics realiseerde het volgens Sofdindev jaarlijks een dubbelcijferige omzetgroei en is de brutobedrijfswinst (ebitda) meer dan verdubbeld. Volgens de laatste beschikbare gegevens zou GeoDynamics goed zijn voor een omzet van minder 13 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van ruim 7 miljoen.

Nummer vijf

GeoDynamics was een participatie van het vierde fonds van Sofindev, van oorsprong een investeringsvehikel van de holding Sofina, de warenhuisketen en de familie Colruyt en van de familie De Clercq (Interparking). Vorig jaar kreeg dat met Sofindev V een opvolger. Dat fonds zamelde 170 miljoen euro in, bijna twee derde meer dan zijn voorganger. Een van de bekendste nieuwe aandeelhouders van Sofindev V is het Belgian Growth Fund (BGF), het Belgische dakfonds voor groeibedrijven.