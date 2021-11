'Geschikte mensen vinden wordt hét probleem in de eventsector'

De wereldleider in evenementtechnologie PRG wordt vanaf januari 2022 geleid door een Belg, Stephan Paridaen. Hij bereidt het bedrijf voor op de roaring twenties en een revolutie in de entertainmentsector. 'België kan een sleutelrol opnemen.'

'Op elke wereldwijde tournee van enig belang is één nationaliteit disproportioneel goed vertegenwoordigd, de Belgische.' Aan het woord is de Antwerpenaar Stephan Paridaen. Hij kreeg in 2010 de opdracht van Jeremiah Harris, oprichter van het Amerikaanse bedrijf Production Resource Group (PRG), om 'the rest of the world' te veroveren met PRG. 'In Amerika betekent dat in de eerste plaats Europa en Azië', lacht Paridaen. Nu haalt PRG een derde van zijn omzet in die delen van de wereld.

De essentie De Belg Stephan Paridaen, die eerder de Europese en Aziatische tak leidde, wordt CEO van PRG, wereldleider in evenementtechnologie.

Zijn uitdaging? De sector met behulp van de nieuwste technologie naar de 21ste eeuw gidsen.

Die evenementensector bekomt nog volop van de coronapandemie.

Dat weerhield PRG niet te investeren in de toekomst. Met virtual production studio's wil het de Netflixen en HBO's van deze wereld bedienen.

PRG doet bij het grote publiek niet meteen een belletje rinkelen, het bedrijf maakt het wel mogelijk dat het grote publiek zich kan uitleven. Wie in het najaar van 2022 een ticket heeft voor The Music Of The Spheres World Tour van Coldplay zal getuige zijn van een optreden dat gebruikmaakt van de allerlaatste technologische snufjes. Het bedrijf is ook een vaste partner van festivals zoals Rock Werchter, Tomorrowland en Coachella.

Broadway

Wat is PRG? Production Research Group werd opgericht in 1995 door de Amerikaan Jeremiah Harris.

Het bedrijf voorziet festivals, tournees, bedrijfsfeesten en sportevenementen van geluid-, licht- en videocreaties.

Wereldwijde omzet: 1 miljard dollar.

3.000 medewerkers wereldwijd.

62 kantoren in 28 landen.

'De roots van PRG liggen in Broadway, New York', zegt Paridaen, waar het bedrijf nog altijd een kantoor heeft en waar hij in januari naartoe verhuist. 'Jeremiah Harris zette zijn eerste stappen als ondernemer in de musical- en theaterwereld.' In de jaren 80 verzorgde hij al de productie van langlopende titels zoals 'The Phantom of the Opera'. Tot op vandaag verwezenlijkt PRG Broadway-producties.

In de 21ste eeuw moet alles een onvergetelijk spektakel zijn. Van optredens en festivals met de grootste wereldsterren, over sportevenementen, musicals, theater, cinema-ervaringen tot evenementen met gamers die in joelende arena's elkaar bekampen. PRG groeide de voorbije jaren technologisch mee om aan alle vragen van klanten te kunnen voldoen.

Klanten die op maat gemaakte ideeën hebben, komen al snel bij de Belgische tak van PRG terecht. 'We hebben een speciaal designteam in Oostende dat onder andere de 360° Tour van U2 mogelijk maakte', zegt Paridaen. 'Daarin speelde de band op een podium in het midden van een zee publiek.'

Zonnepanelen leggen

De wereldleider in evenementtechnologie werd net als de hele eventsector midscheeps geraakt door de coronacrisis. De omzet kelderde op het dieptepunt 85 procent. In 2019 draaide de groep mondiaal een omzet van 1 miljard dollar. 'Op dat moment zat er maar een ding op: overleven', zegt Paridaen. De investeringskraan ging dicht. Overal waar kon, werd bespaard.

Licht-, geluid- en videotechnici zijn mensen met een passie voor hun job. Plots hadden ze niks meer omhanden. Stephan Paridaen Kersvers CEO PRG

'Daar heeft ons bedrijf van afgezien', zegt Paridaen. 'Maar vooral de mensen in onze sector hebben zwarte sneeuw gezien. Licht-, geluid- en videotechnici hebben een passie voor hun job. Plots hadden ze niks meer omhanden. In een wereld bevolkt door freelancers, die amper sociale bescherming genieten, doet dat extra pijn.'

Volgens Paridaen is ongeveer een op vijf beginnen te werken in een andere sector. Denk aan zonnepanelen leggen of andere jobs waar technische kennis nodig is. 'Geschikte mensen vinden wordt hét kernprobleem in onze sector.' En de klok tikt. PRG gaat ervan uit dat vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar de roaring twenties echt aanbreken en dat de eventsector weer op volle toeren zal draaien.

Onderbelicht

De kersverse CEO noemt zichzelf een product van het indrukwekkende ecosysteem rond technologie en evenementen dat België rijk is. Hij denkt aan bedrijven zoals StageCo, Audio Visual Support en WIcreations, die overal in de wereld actief zijn. 'Ik heb 15 jaar voor Barco gewerkt en geholpen aan de internationale expansie in Oost-Europa en Azië.' Hij stond mee aan de wieg van de Media en Entertainment-afdeling van de Belgische technologiespeler.

Paridaen hoopt dat België zijn evenementensector leert koesteren. 'Het is een sector die onderbelicht blijft in ons land.' Vandaag put PRG zijn technisch talent vooral bij PXL Hogeschool in Hasselt, waar onder andere licht- en geluidstechnici afstuderen. 'Maar in de toekomst hebben we meer digitale profielen nodig.'

Virtuele studio's

De enige tak waar PRG tijdens de coronacrisis in bleef investeren: zogenaamde virtual production-studio's. De technologie met enorme ledschermen werd gebruikt in de Disney+-serie 'The Mandalorian'. 'Virtuele studio's bieden regisseurs en acteurs de mogelijkheid op te nemen in een interactieve omgeving', zegt Paridaen. 'Dat is een heel andere ervaring dan voor een groen scherm.'

De virtuele opnamestudio van PRG in Parijs.

Virtuele opnamestudio's kunnen producties een stuk goedkoper én ecologischer maken. Stephan Paridaen Kersvers CEO PRG

Zulke virtuele opnamestudio's, zoals PRG er heeft staan in Parijs, Hamburg en Los Angeles, combineren twee werelden: de belichtings- en geluidstechnieken uit de eventsector en technieken uit de gamingwereld. 'Er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van gamingsoftware van Epic Games of Unity', zegt Paridaen. Het is volgens hem cruciaal dat die twee ecosystemen in België, de PXL Hogeschool uit Hasselt en de Howest uit Kortrijk, met zijn internationaal gerenommeerde gamingopleiding, elkaar de hand reiken.