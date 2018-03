Gevallen techdarling pleegde 'massieve fraude'

Elizabeth Holmes, de oprichtster van bloedtestbedrijf Theranos en ooit een de van de meest gevierde jonge ondernemers in Silicon Valley, wordt door de Amerikaanse beurswaakhond zwaar beboet voor fraude.

Theranos werd aanvankelijk opgehemeld als een revolutionaire start-up die nieuwe technologie had uitgevonden om bloedtests uit te voeren die de medische wereld voorgoed zouden veranderen. Maar toen The Wall Street Journal met een reeks artikels dat verhaal onderuithaalde, viel oprichtster Elizabeth Holmes hard van haar voetstuk.

Dat leidde woensdag tot een boete van een half miljoen dollar en een verbod om de komende tien jaar een toppositie te bekleden bij een beursgenoteerd bedrijf. Op die manier schikt Holmes een zaak over wat de SEC 'massieve fraude' noemt.

'Het verhaal van Theranos is een belangrijke les voor Silicon Valley. Uitvinders die een industrie willen disrupteren moeten investeerders de waarheid vertellen over wat hun technologie vandaag kan doen, en niet gewoon wat ze op een dag hopen te doen.'

Theranos claimde dat het technologie in huis had waarmee het meer dan 200 verschillende soorten bloedtests kon uitvoeren op basis van één vingerprik. Het bedrijf haalde 700 miljoen dollar op bij investeerders en bereikte een waarde van 10 miljard dollar, wat het tot een van de meest prominente 'unicorns' van Silicon Valley bombardeerde.

Tot bleek dat de technologie verre van accuraat en zelfs gevaarlijk voor de volksgezondheid was. Bovendien was Theranos maar in staat om een handvol tests uit te voeren. Partners en investeerders trokken zich vervolgens terug, en tegen Holmes en haar voormalige rechterhand Ramesh Balwani lopen meerdere gerechtelijke onderzoeken.