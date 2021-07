Na vijf jaar en een stevig groeipad onder de vleugels van Gimv verkast de West-Vlaamse groep naar private-equityspeler Ergon.

Je kunt niet zeggen dat Gimv stil zit deze zomer, integendeel. De investeringsmaatschappij tekende de voorbije dagen al voor twee opgemerkte Duitse deals.

'Het zou ons niet verbazen dat het sterke momentum in private equity Gimv enkele exits oplevert', schreef KBC Securities in reactie begin deze week. Eén van die exits is nu een feit.

Gimv verkoopt allesversnijder Summa aan Ergon, de private-equitygroep die in de schoot van de groep-Frère ontstaan is. Financiële details worden niet vrijgegeven. Summa maakte net als het vorig jaar overgenomen Televic deel uit van de tak 'Smart Industries', die ongeveer een kwart van de 1,3 miljard euro grote Gimv-portefeuille vertegenwoordigt.

Een complete verrassing is de verkoop niet. Gimv was in 2016 ingestapt en De Tijd schreef dit voorjaar al dat de groep na een stevig groeiparcours over de voorbije vijf jaar een verkoop aan het wikken was. Gimv controleerde 70 pocent, het management onder leiding van CEO Erwin Vandousselaere de resterende 30 procent.

Summa tekent met vestigingen in België (Gistel), het VK (Nottingham), de VS (Beverly nabij Boston) en Singapore voor zo'n 40 miljoen omzet en 10 miljoen brutobedrijfswinst.