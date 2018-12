Google-CEO: ‘Wij zijn politiek neutraal'

Google-baas Sundar Pichai verdedigt zich in het Amerikaanse parlement tegen de veelvuldige kritiek op de technologiereus.

'Google draagt de Amerikaanse vrijheidswaarden hoog in het vaandel, beschouwt privacy als een essentieel deel van zijn missie en is politiek neutraal.' Dat zijn de kernboodschappen van Google-CEO Sundar Pichai in een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dinsdag.

Het is hoogst uitzonderlijk dat Google tekst en uitleg geeft aan politici over zijn data- en privacybeleid. In september stuurden Google en zijn moedergroep Alphabet nog hun kat naar een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat, terwijl Twitter-opperhoofd Jack Dorsey en Facebooks nummer twee Sheryl Sandberg er wel present tekenden. Om te vermijden dat Google een tweede keer als een arrogant Silicon Valley-bedrijf afgeschilderd zou worden, stemde Pichai er deze keer mee in de commissie justitie van het Huis te woord te staan.

Eerste tv

De 46-jarige Pichai beklemtoont in zijn statement, dat vooraf vrijgegeven werd, het innoverende karakter van Google en legt het verband met zijn eigen levensverhaal. De nu schatrijke topman - hij cashte in april nog een superbonus van 380 miljoen dollar - verwijst naar zijn arme jeugdjaren in het Indiase Chennai en de grote impact die de eerste telefoon en het eerste tv-toestel op het gezinsleven hadden.' Die ervaringen maakten van mij een technologieoptimist en dat ben ik nog steeds. Ik geloof dat mensen technologie kunnen gebruiken om hun leven te verbeteren', zegt Pichai.

De Indiër zegt ook dat hij 'net als andere immigranten in de VS diep dankbaar is voor de vrijheden en opportuniteiten die technologie biedt.' Hij kon dankzij een beurs studeren aan de universiteit van Stanford - de intellectuele kweekvijver van Silicon Valley - om vanaf 2004 de ladder op te klimmen bij Google. 'Het is nu 25 jaar geleden dat ik van de VS mijn thuis gemaakt heb', rekende hij uit. Hij is Google-CEO sinds augustus 2015.

Zelfs nu we naar nieuwe markten uitbreiden, vergeten we nooit onze Amerikaanse roots. Sundar Pichai CEO Google

Google zelf is op en top Amerikaans, beklemtoont Pichai in Washington. 'Zelfs nu we naar nieuwe markten uitbreiden, vergeten we nooit onze Amerikaanse roots. Het is geen toeval dat een bedrijf dat toegewijd is aan de vrije stroom van informatie hier in de VS opgericht is'.

Dragonfly

Dat Pichai op de patriottistische trom slaat, is geen toeval. Er is zowel intern bij Google als bij Amerikaanse politici onrust over het project Dragonfly. Google zou met een gecensureerde versie van zijn zoekmachine voor het eerst sinds 2008 weer actief willen worden op de Chinese markt. Zowel Democratische als Republikeinse beleidsmakers kunnen moeilijk verkroppen dat Pichai een deal wil sluiten met Peking, terwijl Google zich onlangs nog terugtrok uit een grootschalig dataproject met het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Google kreeg de voorbije maanden flink wat kritiek omdat het de data van zijn klanten te gretig zou verkopen. Pichai zegt daarover dat Google de initiatieven voor een Amerikaanse privacywet - een tegenhanger van de Europese GDPR-regels - steunt. 'De privacy en veiligheid van onze gebruikers beschermen is al lange tijd een essentieel deel van onze missie.'

Een andere weerkerend punt van kritiek: Google zou te weinig doen tegen de verspreiding van fake news en extremistische standpunten, onder meer via zijn razend populaire videodienst YouTube. Daar wordt aan gewerkt, verzekerde de Google-CEO. 'Gebruikers verwachten van ons accurate en betrouwbare informatie. We werken hard om de integriteit van onze producten te verzekeren en hebben een aantal controlemechanismen opgezet.' Pichai stond als productontwikkelaar nog mee aan de wieg van populaire Google-diensten als het besturingssysteem Android, Gmail en de internetbrowser Chrome.

Ik leid dit bedrijf zonder politiek vooroordeel. Sundar Pichai CEO Google