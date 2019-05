Google blokkeert Huawei na Trump-ban

En Amerikaanse chipfabrikanten als Intel sturen geen halfgeleiders meer naar China. Het nieuws maakt van de Europese chipbakkers de grootste verliezers op de beurs.

Google heeft de toegang van de Chinese telefoonmaker Huawei tot zijn populaire besturingssysteem Android beperkt.

De dochter van de techreus Alphabet volgt daarmee de nieuwe, strengere regels in de VS voor het Chinese bedrijf, dat naast smartphones ook netwerkapparatuur maakt.

Geen onmiddellijke impact

Door de blokkade kan Huawei alleen nog gebruikmaken van de meest eenvoudige versie van Android, het Android Open Source Project (AOSP).

Voor de huidige eigenaars van een Huawei-toestel is er geen onmiddellijke impact. De app-winkel Google Play en de beveiligingsdiensten blijven werken. Maar de ban impliceert wel dat Huawei en zijn smartphones afgesneden worden van de updates aan het Android-besturingssysteem.

Bovendien verliezen toekomstige Huawei-smartphones die op Android draaien de toegang tot de populaire Google Play Store en apps als Gmail en YouTube. Huawei zegt in een reactie dat het voor bestaande klanten beveiligingsupdates en dienst-na-verkoop blijft voorzien.

Spionage

In de Verenigde Staten heerst angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dat mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.

Het Amerikaanse ministerie van Handel plaatste Huawei op de lijst met verdachte bedrijven die Amerikaanse ondernemingen geen uitrusting mogen leveren zonder goedkeuring van de autoriteiten.

Daardoor sturen Intel, Qualcomm, Xilinx en Broadcom geen chips en andere vitale technologie meer naar Huawei, waardoor de lancering van het supersnelle draadloze 5G-netwerk wereldwijd vertraging kan oplopen. Huawei is de grootste netwerkleverancier in de wereld en de koploper in 5G-technologie.

Infineon ontkent stopzetting levering aan Huawei De Duitse chipmaker Infineon ontkent het Japanse krantenbericht over de gestaakte leveringen aan Huawei. 'De grote meerderheid van de producten die wij leveren aan Huawei is niet onderhevig aan de Amerikaanse exportrestricties', meldt Infineon. Niet-Amerikaanse bedrijven die producten verkopen aan Huawei en waarin een deel Amerikaanse technologie zit, vallen onder hetzelfde Amerikaanse verbod om met Huawei te handelen, verklaarden advocaten aan de Japanse krant Nikkei Asian Review.

Nederland

Vorige week raakte bekend dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD een onderzoek voert naar een mogelijke link tussen een achterpoortje voor Huawei en Chinese spionage in Nederland.

Het Chinese bedrijf zou beschikken over een achterdeur naar de klantengegevens van een van de drie grote telecomoperatoren in Nederland. Dat zijn Vodafone/Ziggo, T-Mobile/Tele2 en KPN.

België

In ons land bestaan de netwerken van Proximus en Orange Belgium uit Huawei-technologie. Telenet maakt gebruik van de apparatuur van ZTE, ook een Chinees bedrijf.

Zowel Proximus als Orange kan de impact van het handelsconflict nog niet inschatten. 'We weten nog niet meer dan wat in de media circuleert', luidt het bij Orange. Proximus: 'We volgen dit van zeer nabij op.'