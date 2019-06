Google bouwt extra woningen in Silicon Valley

De technologiegroep Alphabet (Google) wordt ook een beetje een vastgoedconcern. Het bedrijf investeert een miljard dollar in nieuwe huizen in Silicon Valley, om de kritiek te pareren dat het de huizenprijzen de hoogte in jaagt.

Het is de meest gehoorde klacht van inwoners van Silicon Valley, en dan zeker diegenen die niet in de alomtegenwoordige techsector werken: de vele techwerkers en hun hoge salarissen jagen de woonprijzen de stratosfeer in. Alphabet en andere bedrijven worden daarom al jaren geviseerd door lokale activisten die vinden dat de techsector dan maar zelf voor goedkopere huisvesting moet zorgen.

De internetreus geeft nu gehoor aan die oproep met een investering van een miljard dollar. Daarvan gaat driekwart naar het leasen van bouwgronden en een kwart naar bouwprojecten. Doel is om de komende tien jaar minstens 20.000 huizen en appartementen bij te bouwen, schrijft Google in zijn blog.