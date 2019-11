Google brengt bod uit op Fitbit

De informatie circuleerde enkele dagen geleden reeds , maar nu is het nieuws officieel: internetbedrijf Google koopt de eveneens Amerikaanse onderneming Fitbit voor 2,1 miljard dollar. Fitbit is bekend als fabrikant van slimme uurwerken, fitnesstrackers en aanverwante toestellen.

Het Californische bedrijf Fitbit maakte vrijdag bekend dat Google 7,35 dollar per aandeel in cash veil heeft voor de beursgenoteerde firma. Dat is ongeveer 19 procent meer dan de slotkoers van donderdag. De aandelen gingen meer dan 40 procent hoger nadat het pesbureau Reuters maandag gemeld had Google een bod had uitgebracht.