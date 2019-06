Google koopt big data-bedrijf voor 2,3 miljard

De Amerikaanse technologiereus Google heeft zijn grootste overname in jaren gedaan. Het bedrijf koopt Looker, een dienst waarmee ondernemingen hun data in de cloud kunnen analyseren.

Looker is een data-analyseplatform dat bedrijven helpt bij het maken van zakelijke beslissingen op basis van hun grote hoeveelheden data in de cloud. De 'cloud' staat voor datacentra die veel gebruikers tegelijk bedienen via het internet. Tot Lookers klanten behoren bedrijven als Amazon, IBM, Spotify, Lyft en Sony. De overname moet de Google-clouddiensten aantrekkelijker maken in de concurrentiestrijd met Amazon en Microsoft.