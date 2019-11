Google koopt smartwatchmaker Fitbit

De internetreus heeft 2,1 miljard dollar veil voor de bekende fabrikant van fitnesstrackers en smartwatches, om beter de strijd aan te kunnen met Apple en Samsung.

De informatie circuleerde enkele dagen geleden al, maar nu is het nieuws officieel: het internetbedrijf Google - technisch gezien Googles moeder Alphabet - koopt de Amerikaanse onderneming Fitbit voor 2,1 miljard dollar. Fitbit is bekend als fabrikant van slimme uurwerken, fitnesstrackers en aanverwante toestellen.

Het Californische bedrijf Fitbit maakte vrijdag bekend dat Google 7,35 dollar per aandeel in cash veil heeft voor de beursgenoteerde firma. Dat is ongeveer 19 procent meer dan de slotkoers van donderdag. De aandelen gingen meer dan 40 procent hoger nadat het persbureau Reuters maandag gemeld had dat Google een bod had uitgebracht. Tegenover de notering van voor dat nieuws gaat het zelfs om een premie van 71 procent.

Wearables

Ook Google zelf maakte het nieuws bekend. Het wil met de zet voet aan de grond krijgen in het snelgroeiende segment van de op het lichaam draagbare toestellen, wearables in het jargon. Daar is het nog niet actief, terwijl het voor smartphones wel al de degens kruist met techreuzen Apple en Samsung, ook fabrikanten van wearables.

Google is van oorsprong een softwarebedrijf, maar heeft een groeiend ecosysteem van hardware. Het ontwikkelde ook een gratis besturingssysteem voor wearables, WearOS, dat andere bedrijven kunnen gebruiken. Maar het ontwikkelde zelf nog geen smartwatch. Via Fitbit kan het meteen beginnen op die markt en krijgt het tegelijk toegang tot 28 miljoen actieve gebruikers.

Het is al de tweede grote overname van Google dit jaar. In juni sloot het een akkoord om cloudsoftwarebedrijf Looker over te nemen voor 2,6 miljard dollar.

Privacy

Wellicht trekt de deal de aandacht van de concurrentiewaakhonden, die zich zullen afvragen wat Google van plan is met de gegevens die Fitbit-gebruikers de voorbije jaren hebben gedeeld. Zeker omdat Google al onder vuur ligt wegens de manier waarop het omgaat met klantengegevens.

In een blogpost over de overname wil Google de kritiek voor zijn door transparantie te beloven. 'Sterke richtlijnen voor privacy en veiligheid zijn sinds het begin deel van het DNA van Fitbit en dat zal niet veranderen', luidt het. Zo zegt Google dat gezondheidsgegevens van Fitbit niet gebruikt zullen worden voor advertenties.

Hard

Fitbit is een van de wereldleiders in zijn marktsegment. Alleen al in de VS dragen miljoenen mensen de vaak kleurrijke toestellen van het bedrijf, onder meer om het aantal stappen bij te houden dat ze dagelijks zetten. Maar Fitbit heeft het moeilijk om op te boksen tegen het geweld van onder meer de gigant Apple. De aandelen zakten dit jaar zelfs tot een dieptepunt van 2,85 dollar, ver verwijderd van de 20 dollar per aandeel van bij de beursintroductie in 2015.