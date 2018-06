Google koopt zich in bij Chinese webwinkel JD.com

JD.com beschikt over een internetplatform waarop bedrijven hun producten aanbieden aan consumenten. JD.com fungeert net als Alibaba als tussenpersoon, en staat daarbij zelf in voor de leveringen. De voorbije maanden kondigde het bedrijf bovendien aan om ook extra fysieke winkels te zullen openen in heel China. Het sprak daarbij zelfs over 1.000 winkelopeningen per dag. Het experimenteert bovendien met drones om producten af te leveren in rurale gebieden.