Google krijgt Europese boete van 4,3 miljard euro

De Europese Commissie deelt Google een monsterboete uit van 4,3 miljard euro vanwege misbruik van zijn machtspositie in de mobiele markt.

Google misbruikt volgens Europa de dominante positie van Android, zijn besturingssysteem voor smartphones. Wereldwijd draait 80 procent van de mobiele toestellen op de software, in Europa is dat rond de 75 procent. Daarmee is Android veel groter dan iOS van Apple, dat rond de 15 procent haalt.

Volgens Europa bedreigt Google eerlijke concurrentie door zijn browser Chrome en zijn zoekrobot te bundelen met Android. Google vraagt fabrikanten van smartphones - zoals Samsung of Huawei - om vooraf die Google-diensten te installeren. Volgens Europa krijgen andere browsers of zoekmachines op die manier geen kans.

Tweede salvo

Margrethe Vestager, de Europees Commissaris voor Mededinging, kondigde de boete woensdagmiddag in Brussel aan. 'Via Android betonneerde Google de dominantie van zijn zoekmotor. Zo ontzegt het rivalen de kans om te innoveren en competitief te zijn', aldus Vestager.

In theorie had de Commissie een boete van 10 procent van de jaaromzet van Alphabet, het moederbedrijf boven Google, kunnen opleggen. Die bedroeg in 2017 bijna 95 miljard euro, waardoor een boete van ruim 9 miljard euro had kunnen volgen. Maar zo ver gaat Vestager dus niet.

De open source software Android is een enorm succes voor Google. Het Californische techbedrijf nam de mobiele software in 2005 over voor 50 miljoen dollar. In 2007 kwam de eerste smartphone met Android op de markt, voor Google het startschot van de verovering van de mobiele markt.

Het gaat om een tweede Europese salvo aan het adres van het Amerikaanse technologiebedrijf. Vestager deelde vorig jaar al een boete van 2,4 miljard euro uit aan Google omdat het in zoekresultaten zijn eigen shoppingdienst bevoordeelde. Mogelijk volgt zelfs nog een derde bestraffing, want de Commissie neemt ook de advertentiesoftware AdSense van Google onder de loep.

Lagere prijzen

Google heeft zich altijd verdedigd tegen de Europese bezwaren. Volgens het bedrijf belemmert Android op geen enkele manier de keuze van de consument, en heeft het systeem er mee voor gezorgd dat smartphones voor iedereen beschikbaar zijn geworden.