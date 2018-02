Google maakt web meer als Snapchat en Instagram

Na Instagram en Snapchat gaat ook Google ‘stories’ lanceren: een visueel aantrekkelijke manier om beeld en tekst te combineren. Zo wordt het web wat meer als een smartphone-app.

Wie regelmatig Instagram of Snapchat gebruikt, is waarschijnlijk heel vertrouwd met ‘stories’: de tijdelijke artikels, video’s en foto’s die enkele seconden op uw scherm verschijnen en die voor gebruikers heel gemakkelijk om te consumeren zijn. Die stories, die iets weghebben van interactieve slideshows, verschijnen in een vertikaal formaat omdat ze gemaakt zijn voor smartphones. Ze worden zowel door gewone gebruikers als door mediapublicaties of andere merken gemaakt.

De populariteit ervan is ook Google niet ontgaan. Het bedrijf dat een van de belangrijkste toegangspoorten tot het internet vormt, wil het stories-formaat ook introduceren op het brede web, buiten apps als Snapchat, Instagram of Facebook. Op die manier kan ook Google er geld aan verdienen. Google kondigde het plan gisteren aan, als onderdeel van zijn AMP-project. AMP staat voor Accelerated Mobile Pages en is technologie om webpagina’s zo snel mogelijk te laden op mobiele toestellen, smartphones en tablets dus. Het beantwoordt aan de trend waarbij we steeds meer het internet via mobiele weg consumeren.

Testproject

De kans bestaat dat u bij zoekresultaten via Google binnenkort dergelijke stories ziet passeren, al gaat het voorlopig om een testproject in samenwerking met enkele grote Amerikaanse media. Zoals wel vaker gebeurt als een techreus als Google of Facebook een nieuw format introduceert, betaalt Google de mediabedrijven ook in dit geval om met de stories aan de slag te gaan, maar hoeveel precies is niet duidelijk.

Als het goed werkt, gaat Google het wellicht verder integreren in zijn zoekmachine, en er mogelijk een aparte opties van maken, zoals nu al het geval is met nieuws, foto’s of video’s.

Zowel voor die mediabedrijven als voor Google en andere techbedrijven zijn ‘stories’ interessant omdat ze erin slagen de aandacht van mobiele gebruikers lang vast te houden. ‘Op mobiele toestellen surfen gebruikers veel naar artikels, maar dat gebeurt met weinig diepgang. Beelden en grafische elementen helpen publicaties om de aandacht van hun lezers zo snel mogelijk vast te grijpen en om hen betrokken te houden’, zegt Rudy Galfi van Google in een blogpost.

Discover

Snapchat vond het formaat uit voor zijn app, als toevoeging op de vanzelf verdwijnende berichten. Gebruikers kunnen er stories aanmaken die 24 uur blijven bestaan. Later voegde het de Discover-sectie van de app toe, waarin zorgvuldig geproduceerde stories worden opgenomen van bekende media.