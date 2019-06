Google-moeder dondert lager door antitrustzorgen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, zakt maandag op de beurs naar zijn laagste peil in vijf maanden na berichten over een mogelijk mededingingsonderzoek tegen de internetgigant.

De beurskoers van Alphabet daalde maandag in de eerste handelsuren met 6 procent. Volgens analisten gaat het om een reactie op mediaberichten zaterdag over een mogelijk overheidsingrijpen om de marktdominantie van het dochterbedrijf Google in te perken.