Google-moeder is nieuwe king of cash

De wereld van de grote concerns heeft een nieuwe cashkampioen: de titel van bedrijf met de grootste spaarpot gaat na een decennium niet langer naar iPhone-fabrikant Apple, maar naar Alphabet, de groep die vooral bekend is van Google en YouTube. Dat leren recente cijfers die opgepikt werden door de Britse zakenkrant Financial Times .

Apple was eind vorig kwartaal in cash en verkoopbare effecten, gecorrigeerd voor schulden, nog goed voor 102 miljard dollar. Dat is aanzienlijk minder dan de piek van 163 miljard eind 2017. Alphabet steekt daar met 117 miljard dollar (105 miljard euro) nu een stuk boven uit. Dat cijfer houdt een stijging van bijna 20 miljard dollar in sinds eind 2017.