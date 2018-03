Google opent digitale school in Brussel

De Amerikaanse internetreus Google (Alphabet) opent na Londen ook in Brussel een afdeling van de Google Digital Skills Academy, vernam de redactie.

In zo’n ‘digitale school’ kunnen mensen van allerlei slag - van schoolkinderen en studenten tot ondernemers - zich bijscholen rond digitale vaardigheden .

De Google Academy zal zijn intrek nemen in BeCentral, de digitale ondernemerscampus die boven het Brusselse Centraal Station is gevestigd. De onderhandelingen met Google lopen nog, maar zouden binnenkort moeten worden afgerond.

BeCentral huurt momenteel 2500 m² kantoorruimte van de NMBS, de eigenaar van het pand, maar zou een tweede verdieping willen in gebruik nemen met nog eens 1000 m² ruimte.

Voor de NMBS is dat een interessante manier om haar vastgoed te valoriseren en om extra reizigers aan te trekken . De kortste reis naar BeCentral is immers met de trein.

Google opende in juni al een Digital Skills Academy in Londen in een 3700 m² grote ruimte met onder meer vergaderzalen en allerlei digitale showcases.