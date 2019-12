Google-oprichters zetten stap opzij

Sergey Brin en Larry Page doen een stap terug bij moederbedrijf Alphabet.

Page is momenteel nog de uitvoerend directeur van Alphabet en Brin de voorzitter. Sundar Pichai neemt als nieuwe CEO de teugels in handen bij Alphabet. Pichai is sinds 2015 reeds topman van Google, dat het belangrijkste onderdeel is van Alphabet en de winstgevende internetactiviteiten, advertenties, youtube, enzovoort bevat.

De rest van de holding bestaat uit moonshots, gewaagde projecten die uiteenwaaieren van zelfrijdende auto's en slimme brillen tot biotechnologie, medische technologie en wifiballonnen. Over de jaren heen werden bovendien tal van overnames gerealiseerd, van Nest Labs tot onlangs nog Fitbit.

'Wij vinden het niet nodig dat er nog twee verschillende directeurs zijn voor Google en Alphabet', aldus de oprichters van Google. 'Het is een privilege geweest om het bedrijf op dagelijkse basis te leiden, maar de tijd is nu gekomen om de rol van trotse ouders op te nemen en liefde en advies te geven zonder dagelijks gezeur.'

Brin en Page blijven actief als bestuurslid en ze zijn grootaandeelhouder. Samen bezitten ze 51 procent van de stemrechten. 'We hebben alle vertrouwen in Sundar. We zijn van plan regelmatig met hem te blijven praten.'