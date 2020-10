Google staakt strijd met iPhone

Zware concurrentie

Google begon in 2016 met de productie van een eigen smartphone. Maar de concurrentie is pittig. De markt van slimme telefoons is grotendeels in handen van Apple, Samsung en Huawei. Dat laten de cijfers zien. Hoewel het jongste Pixel-model vorig jaar ruim de helft meer omzet genereerde, viel het aantal in het niet bij de concurrentie. De grote drie fabrikanten verkopen jaarlijks ieder zo'n 100 miljoen toestellen, Google moest het vorig jaar doen met 7,2 miljoen.