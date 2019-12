Google stopt met Iers-Nederlandse belastingroute

Dat heeft het technologieconcern in zijn Nederlandse en Ierse belastingaangiftes over 2018 geschreven. De stukken zijn door het persbureau Reuters ingezien.

Een precieze datum gaf Alphabet niet voor het stoppen van de praktijk. 'Het bestuur verwacht dat dit per 31 december 2019 is, of in de loop van 2020 gebeurt.' In 2017 verplaatste Google op deze manier nog 23 miljard dollar aan inkomsten via Nederland naar Bermuda.