Google-topman bezoekt Molenbeekse codeerschool

Springplank

Sinds zijn oprichting heeft MolenGeek aan 35 start-ups kansen geboden en 195 jonge ondernemers opgeleid. Bijna iedereen (93%) die de opleiding afgerond heeft, heeft een start-up opgericht of een job gevonden in de digitale sector, luidt het.

'Het is belangrijk dat we de jongere generaties een manier geven om te investeren in zichzelf', zegt Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek. 'Nu er meer vaart achter het project komt, zijn we dankbaar dat we opnieuw kunnen rekenen op de daadkracht en kennis waarmee Google zoveel potentiële ondernemers vooruithelpt, die MolenGeek zien als toegangspoort tot de technologiesector en een springplank voor hun toekomstige loopbaan.'