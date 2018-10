Google trekt stekker uit Google Plus na datalek

De privégegevens van 500.000 gebruikers van het sociale netwerk Google Plus zijn mogelijk op straat beland.

Het technologiebedrijf kondigde maandag in een blogpost meteen ook het einde aan van de consumentenversie van het sociale netwerk aan. Volgens The Wall Street Journal heeft Google ervoor hebben gekozen het datalek voor zich te houden uit vrees voor reputatieschade en represailles door toezichthouders. Het sociale netwerk werd in 2011 gelanceerd als concurrent voor Facebook, maar is nooit echt van de grond gekomen. De aandelen van Alphabet , het moederbedrijf van Google, zakten naar de laagste koers sinds juli, na het bericht van The Wall Street Journal.

In een blogpost bevestigde Ben Smith, vicepresident van Engineering bij Google, dat het bedrijf een 'bug' heeft gevonden die mogelijk tot 500.000 accounts op Google Plus heeft getroffen. Het bedrijf zei geen bewijs te hebben gevonden dat de informatie door derden is misbruikt, aldus Smith.

'Ons Privacy & Data Protection Office heeft onderzoek gedaan naar de ontstane situatie en bekeek daarbij de gevoeligheid van de data, of getroffen gebruikers accuraat konden worden geïdentificeerd om hen te informeren, of er bewijs is van misbruik en of er stappen zijn die gebruikers en ontwikkelaars moeten nemen. Bij geen van deze drie punten was dat voldoende het geval', zegt de woordvoerder van Google BeNeLux, Michiel Sallaerts. 'Het onderzoek legde wel bloot hoe moeilijk het is om een succesvol Google Plus te bouwen en te onderhouden, dat voldoet aan de verwachtingen van consumenten. Kijkend naar deze uitdagingen en het zeer geringe gebruik van Google+ onder consumenten, hebben we besloten de consumentenversie van Google Plus op te heffen.'

De bug is volgens Google in maart ontdekt. Die fout zorgde ervoor dat gegevens die niet door de gebruiker op 'openbaar' waren gezet toch twee weken lang vindbaar waren. Het ging om informatie over namen, e-mailadressen, beroepen, geslacht en de leeftijd van gebruikers, maar niet om berichten, foto's, video's of telefoonnummers. Het bedrijf zegt de bug dezelfde maand te hebben verholpen. Google zegt niet te kunnen bevestigen welke gebruikers door de bug zijn getroffen.