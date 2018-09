Google verdedigt zoekalgoritme op verjaardag

Op de 20ste verjaardag van zijn zoekmotor presenteert Google een hoop nieuwe manieren waarop het ons informatie wil voorschotelen. Tegelijk verdedigt het bedrijf zich tegen kritiek over privacy en vooringenomenheid.

Al 20 jaar zoeken we informatie via Google, op basis van een algoritme dat al lang een van de meest invloedrijke technologieën ter wereld vormt. Ongeveer 90 procent van alle zoekopdrachten op het internet gebeuren via Google.

Nieuwigheden

Om de verjaardag te vieren, en om een aantal nieuwigheden in de manier waarop het resultaten gaat rangschikken, hield Google woensdagochtend een event in een omgetoverde garage in het centrum van Brussel.

‘Er is veel veranderd in de voorbije twee decennia’, zei Search-topman Pandu Nayak, die was overgevlogen van Mountain View, de thuisbasis van moederbedrijf Alphabet in Californië. ‘Vroeger werd er voornamelijk gezocht op tekst, nu verbinden we verschillende vorm van data via artificiële intelligentie in onze knowledge graph.’

Maar de fundamenten zijn nog altijd dezelfde, zei Nayak ook. Google stoelt voor zijn zoekresultaten op een algoritme om de informatie van de honderden miljarden websites die online beschikbaar zijn te ordenen en toegankelijk te maken.

Visueel

Door de vooruitgang in artificiële intelligentie, de technologie die Google centraal in al zijn diensten wil steken, zijn na twintig jaar nieuwe vormen van zoeken mogelijk, aldus Nayak. Het bedrijf maakt van de verjaardag gebruiken om enkele nieuwigheden voor te stellen in de manier waarop het informatie aanbiedt. Zo wil het gebruikers helpen om zoekopdrachten rond één thema te bundelen.

Binnenkort gaat Google ‘activity cards’ tonen die je zoekgeschiedenis over hetzelfde onderwerp samenvatten. Wie wil, kan die gebundelde zoekopdrachten ook bewaren.





Stel: je plant een kampeertripje en zoekt informatie over bestemmingen en materiaal. Of je wil een nieuwe televisie en zoekt naar aanbevelingen. Volgens Google gebeuren twee derde van de zoekopdrachten op deze manier en zijn ze verspreid over meerdere dagen. Binnenkort gaat Google ‘activity cards’ tonen die je zoekgeschiedenis over hetzelfde onderwerp samenvatten. Wie wil, kan die gebundelde zoekopdrachten ook bewaren.

Googlen wordt ook visueler. In navolging van Snapchat, Instagram en Facebook gaat Google ook ‘stories’ tonen rond bepaalde onderwerpen. Dat zijn korte foto’s en video’s die op een smartphone schermvullend zijn. Google Images wordt een Pinterest-achtig inspiratiebord en via Google Lens kan je zoeken in foto’s. Zie je bijvoorbeeld een paar schoenen in een foto, dan kan je zoeken waar je die kan kopen.

Niet perfect

Het gevolg van deze nieuwigheden is dat Google zijn gebruikers langer op zijn eigen pagina’s gaat houden, waar het uiteraard baat bij heeft. Oorspronkelijk was het model van de zoekmachine zo dat je met een klik naar een andere website kon. ‘Ja, maar we willen vooral zo goed mogelijk inspelen op de noden van gebruikers’, luidde het.

200.000 checks Google voerde vorig jaar 200.000 kwaliteitstests uit om zijn algoritme te testen. Daarvan leidden er 25 tot een aanpassing van het systeem,

Opvallend was dat Google ook een defensieve boodschap had. ‘Search is niet perfect’, zei Nayak. ‘Daar zijn we ons zelf maar al te goed van bewust. Maar we engageren ons om het elke dag beter te maken.’ Google zegt dat het zijn algoritme aan rigoureuze tests onderwerpt om de kwaliteit te garanderen. Zo voerde het vorig jaar meer dan 200.000 kwaliteitstests uit, waarvan er 25 leidden tot een aanpassing van het systeem, aldus Nayak.

‘We vinden transparantie over ons algoritme heel belangrijk en we stellen heel veel informatie over de werking van ons systeem beschikbaar’, zei Nayak. Maar de motorkap mag ook niet te ver open. ‘Als we 100 procent transparant zijn, openen we de deur voor spam. We moeten dus voorzichtig zijn met hoe ver we gaan met transparantie.’

Vertrouwen

Google viert de verjaardag in een klimaat van scepsis aan weerszijden van de Atlantische Oceaan over de controle die grote techbedrijven uitoefenen op informatiestromen. Google is niet immuun voor de kwaal van nepnieuws en er duiken regelmatig berichten over samenzweringen op naast geloofwaardig nieuws.

In de VS moet Google afrekenen met hevige kritiek omdat het conservatieve bronnen zou onderdrukken bij het tonen van zoekresultaten. President Donald Trump beweert dat Google bewust geen positieve verhalen over zijn presidentschap weergeeft.

Die laatste claim is ongegrond, en Google ontkent het met klem. Maar het bedrijf maakte geen al te beste beurt toen het eerder deze maand zijn kat stuurde naar een hoorzitting voor het Congres, terwijl Twitter en Facebook wel toplui afvaardigden. CEO Sunder Pichai wil dat deze week goedmaken in persoonlijke ontmoetingen met enkele toprepublikeinen.