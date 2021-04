Google verslaat Oracle in zaak van 7,6 miljard

Het Amerikaanse hooggerechtshof geeft het technologiebedrijf Google gelijk in een jarenlange strijd over auteursrechten met het softwareconcern Oracle.

De zaak tussen Google en Oracle sleept al jaren aan en belandde vorig jaar bij het hooggerechtshof. Volgens de rechters, die hun beslissing namen met een meerderheid van zes tegen twee, maakte Google gebruik van zogeheten 'fair use'. Rechter Stephen Breyer, die namens de meerderheid het vonnis schreef, stelt dat Google ‘alleen de code gebruikte die nodig was, zodat gebruikers hun gezamenlijke talent aan het werk konden zetten in een nieuw programma’.

Gestolen

Oracle was niet blij met de uitspraak. ‘Ze hebben Java gestolen en daar een decennium over geprocedeerd zoals alleen een monopolist dat kan. Voor dit soort gedrag worden de praktijken van Google in veel landen ter wereld en ook in de Verenigde Staten onderzocht.’