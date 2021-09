Google verwijt Commissie macht van Apple te negeren

Margrethe Vestager, de commissaris die waakt over Mededinging in de EU, voert een heftige campagne tegen de dominantie van de Amerikaanse techgiganten. Daarbij horen niet alleen nieuwe regels maar ook torenhoge boetes. Google kreeg in totaal al meer dan 8,2 miljard euro aan boetes te slikken. Over de machtspositie van Google in de sector van de digitale advertenties loopt nog een onderzoek.