Google weigerde vorig jaar 3,1 miljard advertenties

Zowat 100 miljoen geblokkeerde en verwijderde advertenties hadden met het coronavirus te maken. Ze gingen bijvoorbeeld over onbestaande mirakelbehandelingen of valse vaccins.

Dankzij zijn alomtegenwoordige advertenties is Google een van de grootste digitale advertentieplatformen ter wereld. Het haalde niet alleen 3,1 miljard advertenties offline, het legde ook restricties op voor meer dan 6,4 miljard advertenties.

Twijfelachtige content aanpakken is volgens Google niet evident. Cybercriminelen tonen zich inventief en grijpen steeds vaker naar nieuwe tactieken zoals 'cloaking', waarbij controleurs om de tuin worden geleid.

'Als die technologie detecteert dat een advertentie wordt nagekeken door een reviewsysteem of een menselijke reviewer, zullen bijvoorbeeld foto's van puppy's en katjes te zien zijn', verduidelijkt Scott Spencer, wereldwijd hoofd 'Trust & Safety in Ads' bij Google. 'Maar als een 'gewone' consument klikt, wordt dat een slechte pagina.' De breed beschikbare cloakingtechnologie kan Google volgens Spencer intussen de baas. 'Maar de meer gesofisticeerde technologie is uitdagender om aan te pakken.'