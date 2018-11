Google-werknemers op straat voor vrouwen

In de hele wereld trekken werknemers van Google de straat op. De aanleiding is de royale vertrekpremie voor een Google-topper die beschuldigd werd van seksueel wangedrag.

Onder meer in Londen, Berlijn, Haifa, Dublin en Tokio zijn de werknemers van Google op straat gekomen. Met de 'walkout' eisen ze veranderingen aan de manier waarop beschuldigingen van seksueel wangedrag in het bedrijf worden behandeld.

De onvrede is het rechtstreekse gevolg van nieuwe berichten over het vertrek van Andy Rubin, de 'vader' van het besturingssysteem Android. Die verliet in 2014 onder applaus van topman Larry Page het bedrijf om een incubator voor nieuwe hardware uit de grond te stampen.

Maar volgens The New York Times kwam dat vertrek er na een beschuldiging van seksueel wangedrag. De Google-topper zou in 2013 een ondergeschikte gedwongen hebben tot orale seks, een claim die Rubin ontkent. Hoewel Google de claim geloofwaardig achtte en Rubin weg wilde, kreeg hij een gouden parachute van 90 miljoen dollar. In het artikel van de NYT is bovendien sprake van nog meer beschuldigingen tegen Google-kaderleden.

Toxische cultuur

Volgens de organisatoren van de protestactie, die via het Twitter-account @googlewalkout te volgen valt, zijn die gevallen exemplarisch voor een systemisch toxische cultuur in het bedrijf. Met de walkout eisen de organisatoren een aantal concrete maatregelen om de cultuur in Google aan te pakken. Die gaan van meer transparantie en een duidelijk proces voor de aanpak van seksueel wangedrag tot het beëindigen van de ongelijkheid in loon en kansen op basis van geslacht.

Volgens Google-CEO Sundar Pichai hanteert het bedrijf al een 'harde lijn' als het op seksueel wangedrag aankomt. In een mail aan het personeel verontschuldigde Pichai zich voor de fouten uit het verleden. 'Ik begrijp de woede en de teleurstelling die velen onder jullie voelen. Ik deel die en ben vastberaden vooruitgang te boeken op een thema dat al veel te lang kan overleven in onze maatschappij, en ja, ook in Google.'