'Google zet groei in China boven mensenrechten'

Tien jaar geleden gooide Google hoge ogen door zich terug te trekken uit China omwille van overheidscensuur. Die houding gooide het techbedrijf snel overboord, verlekkerd op groei, zo schetst een voormalige topman in een striemende open brief.

Ross LaJeunesse werkte sinds 2008 voor Google en werd er gepromoveerd tot hoofd internationele relaties. Hij moest er onder andere voor zorgen dat het bedrijf en haar producten de mensenrechten respecteerden.

Hij implementeerde ook de terugtrekking uit China omwille van de aanhoudende discussie over overheidscensuur. Google was in het land met haar zoekmachine actief van 2006 tot 2010. Toen kondigde het bedrijf aan niet langer te kunnen werken op een plek waar de overheid zoekresultaten wil filteren op 'ongewenste' resultaten, zoals informatie over de onrust onder de onderdrukte islamistische Chinese Oeigoeren, of het in China doodgezwegen en bloedig neergeslagen studentenverzet op het Tiananmenplein in 1989. Google nam die beslissing nadat het had vastgesteld dat de overheid inbrak in Gmailadressen van mensenrechtenactivisten.

Google koos op dat moment voor 'mensenrechten boven winst', schrijft LaJeunesse in een open brief. Het bedrijf trok zich toen grotendeels terug uit de op dat moment snelst groeiende markt ter wereld.

Dragonfly

Maar binnen het jaar, zo claimt LaJeunesse, drongen binnen het bedrijf al mensen aan om toch producten als navigator Maps en besturingssysteem Android in China aan te bieden. In 2017 begon Google, nog volgens Lajeunesse, stiekem aan een zoekmachine te werken puur voor de Chinese markt, onder de codenaam Dragonfly. Topman Sundar Pichai moest zich hierover verantwoorden in de Amerikaanse Senaat en het project werd stopgezet.

Schermvullende weergave Het hoofdkantoor van Google in de Chinese hoofdstad Peking, voor de officiële terugtrekking uit het land in 2010. ©AFP

Het bedrijf heeft dat project altijd afgedaan als een 'experiment'. Volgens LaJeunesse was het een zeer bewuste poging om opnieuw op de Chinese markt te kunnen komen, waar de voornamelijk inlandse concurrentie intussen volop zijn gang kon gaan. 'Net op het moment dat Google haar engagement ten opzichte van mensenrechten nog had moeten verstevigen, besloot het bedrijf om grotere winsten en hogere koersen na te jagen', schrijft LaJeunesse. Zo opende het bedrijf, zonder zijn medeweten, in 2017 een Google-centrum voor artificiële intelligentie in de hoofdstad Peking.

Toxisch

Hij schetst verder een toxische bedrijfscultuur, waar oudere leidinggevenden naar jonge vrouwen brullen 'tot ze wenen aan hun bureau', en waar Aziatische en gekleurde werknemers stereotiep worden behandeld. Klachten hierover leidden ertoe, stelt LaJeunesse, dat zijn werk onmogelijk werd gemaakt. Hij nam ontslag in april.

Zijn aanklacht komt niet toevallig: hij is kandidaat voor de Democratische partij om in november een zitje in de Senaat te verwerven.

Google is een van de techbedrijven die de afgelopen jaren onder stevige politieke en maatschappelijke druk is komen te staan over hun werkwijze, omgang met privacy en personeelsbeleid. De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten met (ex-)Googlewerknemers die claimden dat ze ontslagen zijn omdat ze zich verzet hebben tegen bijvoorbeeld de Chinapolitiek van het bedrijf, of over de manier waarop werknemers behandeld worden.