Google ziet advertentie-inkomsten significant dalen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, zag de omzet en winst in het eerste kwartaal stijgen, maar kreeg in maart af te rekenen met fors teruggelopen advertentie-inkomsten.

'Mensen vertrouwen meer dan ooit op de diensten van Google', zegt Sundar Pichai, de ceo van 's werelds bekendste zoekmachine en moederbedrijf Alphabet . Dat omvat ook de videodienst Youtube en clouddiensten, twee zaken die ook veel gebruikt worden nu mensen verplicht thuis zijn of van thuis moeten werken.

Maar het hogere gebruik van die meestal gratis diensten door de Covid-19-pandemie leidt bij Alphabet niet één op één tot hogere inkomsten. In maart, toen vele landen zeer restrictieve maatregelen aankondigden, hebben heel wat bedrijven hun marketinguitgaven verminderd. 'We hebben in maart een significante terugval in advertentie-inkomsten opgetekend', zegt Pichai.

Sterk jaarbegin

Toch kan Alphabet uitstekende cijfers voorleggen, want vóór de pandemie zat het bedrijf op rozen. 'De performantie was zeer sterk in de eerste twee maanden van het jaar', benadrukt de CEO. Het is door dat sterke jaarbegin dat Alphabet de kwartaalomzet 13 procent zag aandikken tot 41,2 miljard dollar, bijna een miljard meer dan de analistenconsensus.

De internetgigant kon de operationele marge zelfs met een procent opkrikken tot 19 procent of 8 miljard dollar. Netto bleef er 6,8 miljard euro over (+3%), goed voor een winst van 9,87 dollar per aandeel.