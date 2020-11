Googles Waalse rekenkasten zijn geen jobwalhalla...

Nog voor de bouw van zijn vierde datacenter in het Waalse Bergen is afgerond, plant Google er al een vijfde. De reden? Het exploderende internetverbruik. Maar het aantal jobs explodeert niet meteen mee.

Officieel wil de zoekgigant Google het nog niet gezegd hebben. Maar in het Waalse Saint-Ghislain, nabij Bergen, moet binnenkort een vijfde rekenkast naast de andere vier komen te staan. Het prijskaartje van de investering in een hangar aan servers? 400 à 600 miljoen euro. Op de oppervlakte van 100 hectare die Google er sinds 2007 gestaag volbouwt, opent 'weldra' rekenkast nummer vier, die nog in aanbouw is. Voor datacenter nummer vijf mikt Google volgens onze informatie op 2022.

Waar Google wel op wil reageren, is de vraag waarom zoveel rekenkracht op een lap grond in Henegouwen moet worden neergepoot. Want dat is een datacenter in zijn essentie: rijen vol servers met rekenkracht die u moet toelaten een mail te versturen via Gmail, een filmpje te bekijken op YouTube of bedrijfsdata op te slaan in de GCloud. De coronacrisis zet een turbo op al die activiteiten en dus moet de beschikbare rekenkracht volgen. 'De pandemie heeft het gebruik van technologie een sprong van vijf jaar vooruit laten maken, met een toename van 60 procent van het internetverbruik', zegt Michiel Sallaets, de woordvoerder van Google. 'De zoekopdrachten rond online winkelen groeiden wereldwijd met 200 procent.'

Koeling

Google investeerde het voorbije decennium gestaag in rekenkasten op het Europese continent, met Bergen bijna als typevoorbeeld. Het bedrijf gaf het startschot voor de bouw van het eerste datacenter in Henegouwen in 2007, toen een investering van 250 miljoen euro. Het koos een locatie nabij het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. Die keuze was niet onschuldig, want zo kon Google de traditionele, energie-intensieve koelingsmethoden voor datacenters achterwege laten. 'Door de ligging vlak bij een industrieel kanaal kunnen we onze serverruimtes koelen door water te verdampen', legt Sallaets uit. Het haalt het energieverbruik van de site omlaag. Saint-Ghislain is volgens de jongste cijfers het tweede meest efficiënt in zijn energieverbruik van de 15 Google-datacenters, na een site in Oregon (VS).

2,3 miljard Welvaart De investeringen van Google in Saint-Ghislain droegen tussen 2007 en 2019 direct en indirect 2,3 miljard euro bij aan de Belgische economie. Dat becijferde een rapport dat Google zelf bestelde.

De zoekgigant zit in Saint-Ghislain zo in de 'sweet spot'. Hij bezit er een grote oppervlakte land die hij in 2005 kocht van de Waalse intercommunale IDEA, ligt er naast een kanaal met water dat helpt het energieverbruik te drukken en ziet zich geconfronteerd met een lokaal bestuur dat de extra jobs maar al te graag ziet komen.

Tussen 2007 en 2019 investeerde Google in verschillende schijven meer dan 2 miljard euro, blijkt uit cijfers uit een nieuw rapport van het economische consultancybureau Copenhagen Economics, dat Google bestelde en binnenkort naar buiten brengt. Het gaat niet alleen om investeringen in de bouw van de datacenters, wat neerkomt op zo'n 1,6 miljard, maar ook bijkomende investeringen in de nodige netwerkinfrastructuur.

Crescendo

De studie van Copenhagen Economics kijkt niet alleen naar de eigen investeringen, maar ook naar de welvaart en het aantal jobs die Google daarmee creëerde tussen 2007 en 2019. De investeringen van Google in Saint-Ghislain droegen in die periode direct en indirect 2,3 miljard euro aan welvaart bij aan de Belgische economie, becijferde het bureau. De impact ging logischerwijs crescendo: die begon ooit op 40 miljoen euro per jaar en piekt nu op 560 miljoen euro. Tegenover die injectie staan eerder gemengde jobcijfers. Het rapport claimt dat de datacenters van Google in Saint-Ghislain jaarlijks goed waren voor gemiddeld 2.400 jobs.

Google in Saint-Ghislain > Eerste datacenter (250 miljoen euro) geopend in 2010. > Investeringen tussen 2007 en 2019: 2 miljard euro. > Gemiddeld aantal jobs per jaar in die periode: 2.400. > Vierde datacenter opent 'weldra', vijfde in 2022. > 350 werknemers op de site van 100 hectare.

Maar dat verdient nuance. Op de site zelf lopen maar 350 werknemers rond. Rond een server die naar behoren draait, hoeven absoluut geen vijf technici te staan. De 350 profielen zijn dan ook niet allemaal technici. Er zijn ook beveiligingspersoneel, de catering en de facilitaire diensten. Het gros van de 2.400 jobs per jaar zijn indirecte of afgeleide jobs. De bouw van een datacenter vergt bijvoorbeeld veel werfpersoneel. Die zijn slechts tijdelijk aan de slag, maar zitten wel in de cijfers. Copenhagen Economics telt ook 'diversen' mee, zoals winkels, hotels en restaurants. Je kan de vraag stellen of die er sowieso niet waren geweest, als het terrein in 2005 aan iemand anders was verkocht.