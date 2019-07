Groeimotor Philips gaat versnelling hoger

De Nederlandse specialist in medische apparatuur boekt sterke verkopen in zowel China als de Verenigde Staten .

Terwijl de rest van de wereld steen en been klaagt over de impact van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, boekt Philips sterke groei in zowel China als de Verenigde Staten.

De Nederlandse specialist in medische apparatuur zag de organische groei in het tweede kwartaal versnellen tot 6 procent. Inclusief wisselkoerseffecten was er 9 procent groei, naar 4,67 miljard euro.

In China kwam de groei op meer dan 10 procent uit. In de Verenigde Staten, net zoals alle spelers in de medische sector ook voor Philips de belangrijkste afzetmarkt, kwam de groei uit op 5 procent. De rugwind van de sterke dollar tilde de globale Amerikaanse groei zelfs op tot 13 procent, naar 1,74 miljard euro.

De sterke groei zet een hefboom lager op de resultatenrekening. De bedrijfswinst verbetert 17 procent naar 350 miljoen euro. Netto was er 246 miljoen euro winst, tegenover een minieme winst in het tweede kwartaal van 2018. Een jaar eerder slikte Philips een minwaarde op zijn vroegere verllichtingsdivisie, Signify.

De verkoop van die oorspronkelijke kernactiviteit was het sluitstuk van de lange transformatie die CEO Frans Van Houten doorvoerde en Philips omvormde van een notoir 'spaghetticonglomeraat' tot gefocuste medische groep.