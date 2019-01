Grote techbedrijven trekken in dichte drommen naar de beurs

De autodeelapps Uber en Lyft, het kamerdeelplatform Airbnb, het sociaal netwerk Pinterest en de chatapp Slack. Amerikaanse techbedrijven staan dit jaar te dringen voor de poorten van de beurs.

Een reeks grote Amerikaanse technologiebedrijven staat te popelen om dit jaar de sprong te wagen naar de beursvloer. De interesse is zelfs zo groot dat 2019 in de buurt kan komen van 2014, het vorige recordjaar. De gedeeltelijke beursgang van het Chinese e-commercebedrijf Alibaba in New York was toen mee de motor achter het record.

Alle beursgangen in de Verenigde Staten waren toen goed voor bijna 96 miljard dollar aan opgehaald kapitaal, becijferde de marktonderzoeker Dealogic. 2018 klokt af op ‘maar’ 60,8 miljard dollar aan opgehaald kapitaal, waarvan 20,9 miljard door technologiebedrijven

Springt 2019 over 2014? De prognoses zijn goed. De mobiliteitsgigant Uber en het kamerdeelplatform Airbnb, die grofweg tien jaar geleden uit de as van de financiële crisis verrezen als de kampioenen van de deeleconomie, lopen zich nu eindelijk warm voor de beurs.

Uber en Airbnb deden zich tot nog toe te goed aan het overvloedig aanwezige private kapitaal.

Zowel Uber als Airbnb deed zich tot nu toe te goed aan het overvloedig aanwezige private kapitaal. Uber haalde al meer dan 20 miljard privaat kapitaal op. Het kon lang van de beurs wegblijven, dankzij private megafondsen zoals Softbank Vision Fund, het investeringsfonds van de Japanse techgoeroe Masayoshi Son.

Lyft versus Uber

Maar de mobiliteitsgigant, die na de bekende taxiapp onder meer diversifieerde naar maaltijdleveringen, is nu klaar om het stuur om te gooien. Het diende al confidentieel de nodige documenten in bij de beurswaakhond. De concurrentie met de kleinere rivaal Lyft is daar niet vreemd aan.

Beide auto- en taxideelapps willen als eerste de interesse van de publieke markten aanboren. Lyft diende zijn documenten iets eerder in, maar Uber heeft andere troeven. Het is internationaal en in meerdere sectoren actief, terwijl Lyft focust op de Verenigde Staten en op mobiliteit. Uber is bovendien 76 miljard dollar waard, Lyft 15 miljard. Bij een mogelijke beursgang kan de waardering van Uber zelfs oplopen tot 120 miljard dollar.

KORT Uber, Airbnb, Pinterest, Slack, Palantir,... het lijstje met Amerikaanse technologiebedrijven dat dit jaar naar de beurs wil trekken, is lang. Maar het woelige beursklimaat kan roet in het eten gooien.

Airbnb staat nog niet even ver. Het bedrijf trok onlangs wel opnieuw een financieel directeur aan, nadat de vorige na strubbelingen met CEO Brian Chesky de deur achter zich had dichtgeslagen. De komst van Dave Stephenson, eerder actief bij Amazon, moet het bedrijf weer een stap dichter bij de beurs brengen. De waardering van Airbnb ligt rond 30 miljard dollar. Het bedrijf is bovendien, in tegenstelling tot Uber, winstgevend.

Slack

Andere bedrijven lijken geïnspireerd door de buzz rond de mogelijke beursplannen van het duo. Ook het sociaal netwerk Pinterest (12 miljard dollar), de zakelijke chatapp Slack (7 miljard dollar) en het bigdatabedrijf Palantir (20 miljard dollar) hebben volgens Amerikaanse media concrete beursplannen.