Guardsquare Scale-up van het Jaar

Wat bezorgt haar de grootste kick: brons halen op de Olympische Spelen in Barcelona in 1992 of Guardsquare? ‘Het doet allebei evenveel deugd.’

Groeiturbo

Begin dit jaar verkochten de oprichters de meerderheid van hun bedrijf voor 29 miljoen dollar aan de Amerikaanse investeerder Battery Ventures. Dat 35 jaar oude durfkapitaalfonds uit Boston moet Guardsquare helpen groeien in de VS.

100 miljoen

De ambities zijn groot. Over vijf jaar mikt Guardsquare op een recurrente omzet van 100 miljoen dollar, tegenover 7 miljoen vandaag. Daar is jaarlijks een gemiddelde groei van 70 procent voor nodig. In tegenstelling tot veel andere start-ups en scale-ups is Guardsquare van in het begin winstgevend. De brutobedrijfswinst bedraagt 2 miljoen dollar.