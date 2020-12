Guido Van der Schueren haalt via omweg zijn slag thuis

Guido Van der Schueren verkoopt zijn softwarebedrijf aan… Guido Van der Schueren. En staat zo een stap dichter bij de uitvoering van zijn plan om de minderheidsaandeelhouders naar de uitgang te duwen.

Je wilt als referentieaandeelhouder je bedrijf van de beurs halen, maar slaagt er niet in voldoende kleine beleggers te overtuigen om hun aandelen aan jou te verkopen. Dat overkwam Guido Van der Schueren begin vorig jaar toen hij met een bod van 4,25 euro per aandeel het Britse, maar op Euronext genoteerde softwarebedrijf Global Graphics volledig wilde inlijven. Hij strandde uiteindelijk op een belang van 50,09 procent, ver onder de 90 procent die in het VK nodig is voor een delisting. Een aantal kleine aandeelhouders hadden de krachten gebundeld tegen het bod en zelfs aandelen bijgekocht.

Maar dat was buiten de vastberaden Van der Schueren gerekend. 'We gaan er dit jaar zeker in slagen Global Graphics van de beurs te halen’, had hij al in januari 2019 geroepen, een maand voor het bod afliep. ‘Als het moet, zijn er andere opties dan een overnamebod.’

In het nieuws omdat hij het Luxemburgse Hybrid Software, waar hij mede-eigenaar van is, verkoopt aan Global Graphics, waar hij de referentie-aandeelhouder is.

En kijk, daar is nu plots die andere, merkwaardige optie. Van der Schueren verkoopt het Luxemburgse Hybrid Software Group, waar hij eveneens hoofdaandeelhouder van is, via zijn investeringsholding Congra aan Global Graphics. Dat gebeurt voor 80 miljoen euro. Global Graphics geeft daarvoor 21,07 miljoen nieuwe aandelen uit aan 3,80 euro het stuk. Van der Schueren tekent daarop in, opnieuw via Congra, en komt zo in één klap op een belang in Global Graphics van 82,16 procent.

Het was overigens al langer bekend dat Van der Schueren beide bedrijven, die al samenwerkten, wilde fuseren. Nu hij ook een pak dichter bij de uitrookdrempel van 90 procent komt, slaat hij twee vliegen in één klap.

Puissant rijk

Het is niet de eerste keer dat Van der Schueren een apart parcours rijdt om een bedrijf van de beurs te halen. In 2007 haalde de zoon van een Gentse fotograveur Artwork Systems ook al van de Brusselse beurs door het te verkopen aan de Deense sectorgenoot Esko. Een deel van de opbrengst herinvesteerde hij in Esko. Toen dat op zijn beurt verkocht werd, passeerde hij nog eens langs de kassa.

Met het immense vermogen dat hij zo bij elkaar haalde, kocht hij onder meer Hybrid Software en Packz Software. In 2010 stapte hij in Adam Software van de ondernemers Pieter Casneuf en Dirk Noppe, dat in 2017 verkocht werd aan het Amerikaanse Aprimo. Met zijn investeringen bleef hij steeds in de wereld die hij als ‘koning van de prepress’ als zijn binnenzak kent, die van de grafische software. Voor zaken waar hij geen verstand van heeft, doet hij een beroep op private-equityfondsen, waaronder Hummingbird I en II en PE Group. Ook al maakte hij op die regel wel eens een uitzondering, onder meer door te investeren in het betaalkaartenbedrijf Keyware, waar hij ook bestuursvoorzitter is, en in het Waalse medtechbedrijf 3D-Side.

Barco

Van der Schueren startte zijn carrière als verkoper bij Compugraphic, een producent van fotozetmachines. Begin de jaren 90 ging hij werken voor de Kortrijkse technologiegroep Barco, op de afdeling grafische software. Samen met twee ingenieurs van Barco Graphics richtte hij enkele jaren later Artwork Systems op, dat hij in 1996 naar de beurs bracht.